Berlin behält Benin-Bronzen : Ein Museum ist keine Weltverbesserungsmaschine

Die Plünderung des Königreichs Benin durch die Briten 1897 steht symbolhaft für den Kulturraub während der Kolonialzeit in Afrika. Über den Kunsthandel in London wurden Benin-Bronzen an zahlreiche europäische Museen verkauft. Mit 530 Objekten besitzt Berlin nach dem British Museum den größten Bestand.

Seit vielen Jahren sprechen jene Museen, die Benin-Bronzen besitzen, im Rahmen der Benin Dialogue Group mit Verantwortlichen aus Nigeria und Benin City über vielfältige Formen der Zusammenarbeit und den richtigen Umgang mit diesem schwierigen Thema. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ist durch ihr Ethnologisches Museum von Beginn an aktives Mitglied der Benin Dialogue Group. In einem neu zu errichtenden Museum in Benin City sollen künftig in wechselnden Ausstellungen Benin-Bronzen aus europäischen Museen gezeigt werden.