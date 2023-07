Aktualisiert am

Leben in Kiew : Queere Raves und Patriotismus, wie wunderbar!

Zum Kreml verhält sich die queere Party wie Materie zu Antimaterie: Dieser Tage im Club Collider in der ukrainischen Hauptstadt Bild: Yulia Serdyukova

Während Partygänger in der ukrainischen Hauptstadt zu Techno-Beats feiern, sterben Soldaten an der Front. Ist das geschmacklos oder ein Schlag in Putins Gesicht? Ein Gastbeitrag.