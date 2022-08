Pariser Schoa-Gedenkstätte : In die Banlieues zum tabufreien Dialog

Die Pariser Schoa-Gedenkstätte geht neue Wege in der Vermittlung, um breitere Kreise zu erreichen. Dabei richtet sich die Arbeit des Memorials vor allem an die Jüngeren.

Im Juli hat sich die Rafle du Vel d’Hiv, die größte Judenrazzia in Westeuropa, zum achtzigsten Mal gejährt. Am 16. und 17. Juli 1942 griffen hauptstädtische Polizisten in und um Paris knapp 13.000 Jüdinnen und Juden auf. Ein Teil der Verhafteten wurde in zwei Internierungslager im Departement Loiret gebracht: Beaune-la-Rolande und Pithiviers. Pünktlich zum Jahrestag konnte das Pariser Mémorial de la Shoah heuer die Gare de Pithiviers als Gedenkstätte wiedereröffnen. Das Äußere des typischen Provinzbahnhöfchens mit sandfarbenem Verputz, Ziegelsteinkaminen und von Stuckgirlanden umrankter Uhr wurde beibehalten. Im Innern gedenkt ein Parcours der 16.000 Opfer, die zwischen 1941 und 1943 im Loiret interniert waren – die Hälfte von ihnen wurde von hier aus direkt nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Damit war der Bahnhof von Pithiviers der drittwichtigste Abfahrtsort für Judenkonvois im Lande nach den Nachbarbahnhöfen Le Bourget-Drancy und Bobigny im Pariser Nordosten.

Von den beiden letztgenannten Stationen aus wurden 63.000 der insgesamt über 75.000 Deportierten Frankreichs gen Osten verschickt. Das Lager von Drancy, wo diese 63.000 Männer, Frauen und Kinder interniert gewesen waren, war mit Abstand das größte im Lande. An seinem ehemaligen Standort hatte das Memorial schon 2012 einen Ableger eröffnet. Von der Dauerausstellung im obersten Geschoss des Neubaus blickt man durch eine raumhohe Glasfront hinab auf das Hauptgebäude der sogenannten Cité de la Muette: eine hufeisenförmige vierstöckige Wohnmaschine um einen zweihundert Meter langen Innenhof herum.