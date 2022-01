Kommunikation : Das effektivste Mittel gegen Corona

Der Gesundheitsminister wird in die Silvester-Show am Brandenburger Tor zugeschaltet. Bild: REUTERS

Es gibt außer Lockdown und Teil-Lockdown, Quarantäne, Schulschließung, Impfpflicht, 3 G, 2 G und 2 G plus noch eine staatliche Maßnahme, die hocheffektiv die Pandemie bekämpft, effektiver vielleicht als alle anderen: Kommunikation. Sobald den meisten Menschen klar wird, dass die Lage ernst ist, ziehen sie selbständig Schlüsse für ihr Verhalten – das hatte man schon bei der ersten Welle sehen können, als die Inzidenzzahlen bereits vor dem Lockdown zu sinken begannen. Zurzeit steigen die Inzidenzen wegen des hohen Ansteckungsgrads der Omikron-Variante; doch auch jetzt bestätigt ein allerdings eher unrepräsentativer Eindruck in der eigenen Umgebung, dass die massiven Warnungen vor der Omikron-Welle viele zu einer erhöhten Vorsicht in der Lockdown-losen Weihnachtszeit veranlasst haben. Dass es in den Schulen an den ersten Tagen nach Unterrichtsbeginn weniger positive Tests als befürchtet gab, wurde als ermutigend gedeutet.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Das Dumme ist nur, dass der Effekt der Corona-Kommunikation paradox ist: Sobald er sich zeigt, lässt er auch schon nach. Zur offenen Kommunikation gehört ja auch, Erfolge der durch Kommunikation erreichten Zurückhaltung zu vermitteln. Und diese Erfolge können dann wieder als Indiz dafür gewertet werden, dass die Zurückhaltung nicht mehr nötig ist. Nach zwei Jahren Corona hat sich das Sensorium für Zwischentöne, für das Zusammenspiel von Daten, Sprechweisen, symbolischen Handlungen und handfesten Maßnahmen beträchtlich verfeinert.

Zeichen, die Ernst verbürgen

Daher reicht es für eine geglückte Kommunikation offensichtlich nicht, transparent und mit rhetorischer Verve über die jeweilige Lage zu berichten und ansonsten an die Eigenverantwortung zu appellieren. Das hatte sich im Sommer gezeigt, als viele Wissenschaftler und auch der Gesundheitsminister vor der sich schon damals abzeichnenden vierten Welle warnten. Doch das nahm kaum jemand ernst – nicht nur, weil die Inzidenzen noch niedrig waren, sondern vor allem, weil es an den bis dahin den Ernst der Lage verbürgenden Zeichen fehlte, sich mehrenden Ministerpräsidentenrunden etwa, Sondersendungen im Fernsehen, Diskussionen über Kontaktbeschränkungen. Stattdessen gewann der von der FDP lancierte Diskurs die Oberhand, der ein Ende aller Maßnahmen in Aussicht stellte und so den Eindruck erweckte, besondere Vorsicht sei nicht mehr nötig.

Umgekehrt kann sich die Wiederholung der immer gleichen Warnzeichen auch abnutzen und als Alarmismus empfunden werden, wenn sie nicht durch glaubwürdige Daten gestützt wird. Vor diesem Hintergrund ist die Kommunikationslage jetzt verwickelter denn je. Welche Signale sendet es aus, wenn die Unklarheit bei den Inzidenzdaten und den gesundheitlichen Gefährdungen durch Omikron die Regierung zögern lässt, größere neue Maßnahmen zu verhängen? Wie werden sich die täglich aktualisierten Forschungsmitteilungen zu Omikron mit seinem Doppelgesicht eines ungleich höheren Ansteckungsrisikos und einer möglicherweise geringeren gesundheitlichen Gefahr auf das allgemeine Verhalten auswirken?

Strategie allein reicht nicht

Bei einer Umfrage des „Tagesspiegels“ fanden jetzt 68 Prozent der Teilnehmer weitere Kontaktbeschränkungen unnötig. Gesundheitsminister Lauterbach scheint bewusst zu sein, dass schon eine Verkürzung der Quarantänezeit in bestimmten, für die Grundversorgung wichtigen Berufen als die Lage ungewollt verschärfendes Entspannungszeichen verstanden werden könnte; deshalb beeilt er sich, hinzuzufügen, die Ansteckungszeit bei Omikron sei laut jüngsten Studien kürzer.

Der neue Expertenrat der Bundesregierung hatte eine umfassende Kommunikationsstrategie angemahnt. Das bleibt natürlich richtig, aber wie man die unbeabsichtigten Nebenwirkungen der Kommunikation jenseits aller Strategie in den Griff bekommt, konnten die Experten bisher auch nicht sagen.