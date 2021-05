Aktualisiert am

Pandemie in Madrid

Pandemie in Madrid :

Pandemie in Madrid : Eine Frage der Selbstbehauptung

Wer ein Glas vor sich stehen hat, darf fast alles: Tapas-Bar in der Madrider Aldstadt, April 2021 Bild: Bloomberg

Im Madrid der Jetztzeit sind die Gesetze der Corona-Sozialgeschichte, wie wir sie aus Deutschland kennen, außer Kraft gesetzt. Alles hat geöffnet, Läden, Kinos, Kneipen, Museen und Theater. Zugegeben, es ist nicht angenehm, im Freien eine Gesichtsmaske tragen zu müssen, selbst beim Spaziergang im Park. Doch sobald man in einem der Madrider Cafés das Glas zum Mund führt, darf die Maske fallen, beim Essen natürlich auch, und Raucher nehmen den Dispens sowieso in Anspruch. Im Inneren der Restaurants dürfen vier Personen an einem Tisch sitzen, draußen sechs. Scheint dann noch die Sonne, wie sie es hier oft tut, ist der Urlaub von der Pandemie fast perfekt.

Paul Ingendaay (P.I.), Feuilleton Folgen Ich folge

Die Sinnesorgane haben Mühe, sich wieder an die Freiheit zu gewöhnen: Wo Augen monatelang vor allem Leere sahen, müssen sie erst einmal blinzeln, wenn das Panorama sich wieder randvoll mit Menschen füllt. Ohren, die nur noch an Stille gewöhnt waren, nehmen das Rufen, Plappern und Schnattern in großen Menschenmengen überscharf wahr. Der Körper selbst ist ja entwöhnt. Kein Händedruck seit mehr als einem Jahr, kaum ein Schulterklopfen, aber auch kein Schubsen auf dem Weg zum Tresen.