Ruinen der Häuser von Wadi Salib, eines der ehemaligen palästinensischen Viertel von Haifa Bild: Quynh Tran

Heute erinnern die Palästinenser an die Vertreibung ihrer Vorfahren aus dem damaligen Palästina. Mit Krawallen ist am Tag der Nakba stets zu rechnen. Doch wie denken die Menschen über ihre Situation in Israel?