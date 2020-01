Organspende-Gesetz : Die geringere Zumutung

Jährlich sterben in Deutschland mehr als tausend Menschen, deren Leben durch eine Organspende hätte gerettet werden können, wenn genügend Organe vorhanden wären. Der Bundestag will voraussichtlich nächste Woche über die Einführung einer Widerspruchsregel entscheiden. Befürworter einer solchen Regelung gehen dabei meist von drei Annahmen aus. Erstens: Der Hirntod ist der Tod des Menschen. Eine Organentnahme ist also postmortal. Zweitens: Eine Widerspruchsregelung erhöht die Zahl der Organspenden. Drittens:Eine Widerspruchsregelung bedeutet keine Pflicht zu einer Organgabe nach dem Tod. Allerdings ist jedem zuzumuten, sich zu entscheiden, ob man Organe nach dem Tod zu spenden bereit ist oder nicht. Wer dies nicht tut, bei dem darf Schweigen als Zustimmung ausgelegt werden.

Die drei Annahmen sind im Folgenden zu überprüfen. Wann also bin ich tot? Der Tod stellt das Ende unseres Lebens dar. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Doch was heißt das? Mein Leben als meiniges endet, wenn ich tot bin, wenn alle meine irdischen Lebensmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Ich bin tot, wenn ich mein Leben nicht mehr als meiniges leben kann. Ich kann mein Leben als meiniges nicht mehr leben, wenn irreversibel kein Funken von Bewusstsein gegeben ist, der noch irgendwie ein „Ich“ zu empfinden vermag. Der demente Alzheimerpatient in der Spätphase der Erkrankung mag nicht mehr wissen, wo er sich befindet. Er weiß weder seine Geschichte, noch kennt er die Menschen, die ihn umgeben. Doch hat er noch ein Bewusstsein, so dass er Wünsche auszudrücken vermag. Vielleicht kann er nicht mehr „ich“ sagen, aber er kann ein „Ich“ leben.