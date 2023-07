Dass sich Tiere gegen die Verursacher von Lebensumständen wehren, die sie als unerträglich empfinden, kommt zwar vor, ist aber eher selten. Das gilt auch für Wale, selbst wenn Herman Melville einem der wenigen verbürgten Pottwalangriffe auf ein Walfängerschiff im 19. Jahrhundert mit „Moby Dick“ ein verdientes Denkmal gesetzt hat. Trotzdem kann einen natürlich die kalte Angst erfassen, wenn beim Segeln so ein 20 Meter langer und an die 500 Tonnen schwerer Wal unverhofft den Weg auf dem Meer kreuzt.

Davon erzählen jedenfalls die betroffenen Segler, die in diesem Sommer in der Straße von Gibraltar, vor der portugiesischen und nordspanischen Küste sowie im Golf von Biskaya nähere Bekanntschaft mit Orcas gemacht haben. Dabei sind Orcas, auch Schwert- oder Killerwale genannt, mit einer Länge von sechs bis sieben Metern und einem Gewicht von an die sechs Tonnen vergleichsweise klein.

Einen Schrecken können sie einem aber schon mit ihrem tiefen Schnauben einjagen, wenn sie auftauchen und den Kopf aus dem Wasser recken – und dabei vieles sein mögen, aber bestimmt nicht scheu. Wenn sie sich dann noch am Ruder des Segelbootes zu schaffen machen, indem sie reinbeißen, um es zu verbiegen, wird es ungemütlich. Manche Boote kamen so auch in diesem Sommer zu Schaden und wurden manövrierunfähig. Menschen griffen die Orcas aber nie an. Neu waren dabei die „Angriffe“ auf die Segelboote nur in der Häufung.

Stress durch den Schiffsverkehr

Bereits im letzten Jahr ist in einem Fachblatt ein Artikel erschienen, der sich genau mit solchen Vorfällen im selben Gebiet beschäftigte. Dass der Text wenig Beachtung fand, könnte auch mit den Schlussfolgerungen der Autoren zusammenhängen, die Interaktionen mit dem Stress der Orcas, verursacht durch den zunehmenden Schiffsverkehr, oder ein traumatisches Erlebnis mit Schiffen zu erklären versuchten.

Selbst wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass Orcas – und nicht nur sie – durch die stetig zunehmende auch akustische Verschmutzung der Meere durch den Schiffsverkehr gestresst sind, wird es dadurch nicht plausibler, dass die Tiere nur Segelboote angreifen. So dumm, dass sie den Zusammenhang zwischen Motorbooten und Krach nicht verstehen können, sind sie einfach nicht. In jedem Bericht zum Thema wurden denn auch die außerordentlichen sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Orcas hervorgehoben. Lustig war allerdings in dem Zusammenhang die Vermutung, dass sie vielleicht das Jagen übten, wenn sie die Boote angriffen, weil der Schiffsbug von unten einem Beutetier gleiche. Aber auch so dumm sind sie nicht.

Orcas üben die Jagd auf ihre jeweilige Beute auf sehr didaktische und gruppenspezifische Weise, und in den großen Unterschieden zwischen den Orcagruppen dürfte auch der Grund für das Verhalten der Tiere vor der spanischen Küste zu suchen sein. Die etwa 50 Orcas, die obere Gruppengröße von Orcaverbänden, jagen dort vor allem Thunfische. Und die treiben sie in außergewöhnlich geräuschvoll koordinierter Gruppenjagd so lange vor sich her, bis sie diese ermüdet haben und greifen können.