Wie sieht uns die Welt? : Chaos und Panik

Deutschland fliegt bei der Fußball-WM viel zu früh raus. Bei der Deutschen Bahn sind so gut wie alle Züge zu spät. Was ist los in diesem Land, das ich so mag?

Aus der Ferne betrachtet, war es kein leichtes Jahr für Deutschland – streng genommen für niemanden. Aber trotzdem. Deutschland ist nicht mehr, was es einmal war. Zum letzten Mal dachte ich das, als ich gerade vor dem Fernseher saß, ganz am Anfang der Fußball-WM, Ende November, vor einem Jahrhundert, als die deutsche Mannschaft, wie schon 2018, nach der Vorrunde nach Hause reisen musste, gleichzeitig mit Kanada, Tunesien oder Ecuador, den anderen Fußballriesen.

An die vorherigen Male kann ich mich nicht einwandfrei erinnern, so gehäuft sind sie in den letzten Monaten vorgekommen. Eigentlich immer, wenn ich in Deutschland gewesen bin. Immerhin kann ich sie genau verorten. Auf einem Bahnsteig, wo ich auf die Anzeige starre und den schlechten Neuigkeiten entgegenfiebere, die kleinlaut von einer Bahnangestellten verkündet werden. Die deutschen Züge fahren nicht mehr pünktlich ab (und kommen immer zu spät). Ein heilloses Chaos und Durcheinander! Was zum Teufel ist nur mit der Deutschen Bahn los? Nach dem Fußball ist 2022 noch ein deutscher Mythos ge­bröckelt: die Pünktlichkeit.