Atomgefahr und Ukrainekrieg : Der letzte Mann im Kontrollraum von Tschernobyl

Oleksiy Breus war als junger Atom-Ingenieur bei der Explosion in Tschernobyl im Reaktor Nummer 4 der letzte Mann im Kontrollraum. Was heißt es, jetzt in Kiew abermals in tödlicher Gefahr gewesen zu sein? Ein Gastbeitrag.

Der schummrig beleuchtete „goldene Korridor“, wenige Stunden nach der Detonation: Oleksiy Breus eilt zurück und findet seinen Chef, Schichtleiter Viktor Smagin, von extremer Strahlung entkräftet und fast bewusstlos. Er hilft ihm auf und schleppt ihn weiter, zum Nachbarblock, nur weg von der radioaktiven Strahlenhölle in Reaktor Nr. 4. Tschernobyl am Morgen des 26. April 1986. Wenige Minuten später kehrt Breus zurück in den Kontrollraum. Es ist still. Er blickt auf die verwaisten Steuerungspulte, auf die sinnentleerte Choreographie heftig ausschlagender Zeiger, blinkender Lämpchen und Tausender bunter Schalter. Für einen Moment ist Breus wütend über seine Ohnmacht und hämmert mit der Faust auf ein Pult. Er sammelt sich, betätigt den Knopf der letzten noch funktionierenden Wasserpumpe für die Kühlung des Reaktorkerns. Doch der Reaktorkern steht längst in Flammen. Breus kämpft einen verlorenen Kampf, allein gegen die Katastrophe – John Maynard von Tschernobyl. Im gesamten Block 4 ist Breus der letzte Mann. Und Breus bleibt. Bis zum Ende seiner Schicht. Am folgenden Tag werden 50 000 Menschen aus Pripjat ausquartiert. Doch Breus bleibt. Unendlich lange zwei Tage danach lässt auch Breus sich in Sicherheit bringen.

36 Jahre später sitzt Breus auf einem Diwan in einer Zweizimmerwohnung in Kiew. Gesundheit ist eine relative Kategorie, aber es grenzt an ein Wunder, dass Breus die massive Strahlendosis überlebt hat. Breus ist ein großer, schlanker, asketischer Mann, der seit den Neunzigerjahren lange Haare und Bart trägt – „eine äußerliche Manifestation meines Übergangs vom Physiker zum Lyriker“, sagt er. Es herrscht Krieg in Kiew. Die ersten zehn Tage harrt er im Luftschutzkeller aus, aber dort ist es heiß und chaotisch. Deshalb kehrt er nach Hause zurück. Dutzende Male sieht er aus seinem Fenster ukrainische Luftabwehrraketen in den Himmel schießen und zerplatzen. Angst mischt sich mit Wut auf den Feind.