Statue Ilja Repins vor der Nationalen Gemäldegalerie in Kiew. Früher galt er als russischer Künstler, heute nicht mehr. Bild: ddp

Ich habe eine Anfrage von einem deutschen Veranstalter erhalten: „Wir möchten Sie zu einem Treffen ukrainischer, belarussischer und russischer Schriftsteller, Journalisten und Aktivisten einladen.“ Es ist meine erste Einladung dieser Art, und meine Antwort steht seit Langem fest: „Nein.“

Ukrainische Schriftsteller und Intellektuelle haben auf Podien mit Russländern und Belarussen keine gemeinsamen Themen. Russland ist schuld an den Gräueltaten, die auf unserem Boden geschehen, und Belarus kollaboriert.

Schon am 25. Februar 2022, einen Tag nach dem Beginn der Invasion, konnten russische Streitkräfte bis in das Haus von meiner Frau und mir in Hostomel bei Kyjiw vordringen, weil eben Belarus zu einem Verbündeten der russländischen Besatzer geworden war. Beinahe täglich, mehrmals, setzt das Leben aus, weil von einem belarussischen Flugplatz aus eine MiG abgeschossen wird. Der Luftalarm bringt das alltägliche Leben zum Erliegen, denn die Flugzeuge sind Raketenträger, die auf uns gerichtet sind. Die russländische Kultur muss, das ist meine feste Überzeugung, bis zur endgültigen Kapitulation des Kremls und der Beseitigung des Raschismus boykottiert werden.