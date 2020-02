Ohne Smartphone unterwegs : Analog hilflos

Verzweiflung am nasskalten Wintermorgen: Wer nicht versteht, warum Menschen in unserer Zeit ohne Smartphone unterwegs sind, kann über deren Hilflosigkeit nur staunen.

Ein Wintermorgen in Frankfurt. Eisiger Wind und durchdringender Regen. Eine Frau eilt uns entgegen, sucht Blickkontakt, während wir uns unter unsere dürftige Beschirmung ducken. Ob wir wüssten, wo es hier eine Bäckerei gebe? Oder besser noch: ein Café? Nein, leider nicht, wir seien in diesem Bezirk auch fremd und müssten weiter, sagen wir. Und während wir weitereilen, fragen wir uns, warum die Frau nicht einfach ihr Smartphone konsultiert, statt weiter durch den Regen zu irren. Einige Meter weiter der nächste Passant: ein junger Mann. Ob wir ein Telefon hätten und er kurz telefonieren könne? Reflexartig verneinen wir, wir seien leider selbst spät dran, sorry.

Während wir uns noch wundern, kommt schon die nächste Person auf uns zu: ein vielleicht sechzehnjähriges Mädchen in durchnässtem Wollmantel, die langen Haare vom Regen triefend herabhängend. Trostlos sieht sie aus, hilfebedürftig. Als sie uns anspricht, klingt sie verzweifelt. Ob sie vielleicht kurz von unserem Handy aus telefonieren könne? „Um Gottes willen, was ist denn passiert?“, fragen wir. Sie suche ihre Mutter und wisse nicht, wie sie sie finden solle, wisse nicht mal, wo sie selbst genau sei, sie sei nicht von hier. Wie die Mutter denn aussehe – war es vielleicht die Frau auf der Suche nach einer Bäckerei? Sie müsse irgendwo in einem Auto sitzen und auf sie warten, das hätten sie so ausgemacht, sie wisse aber nicht mehr, wo das Auto geparkt sei. Wir fragen, ob sie selbst kein Handy habe. „Das Handy ist bei meiner Mutter im Auto, ich hatte einen Termin im amerikanischen Konsulat.“ „Aber warum...?“

Und dann verstehen wir plötzlich. Das respekteinflößende Kleingedruckte auf der Terminbestätigung des Konsulats, die wir auch bekommen haben: „Folgende Gegenstände sind verboten: Alle elektronischen Geräte.“ Offenbar sind wir die Einzigen in der Schlange, die nicht in vorauseilendem Gehorsam das Smartphone zu Hause gelassen haben. Schließlich somit auch die Einzigen, die während des langen Anstehens draußen im Regen vor der Security immerhin digital Zeitung lesen können, bevor das Handy – in der Tat – vor Eintritt in das Konsulat abzugeben ist. Wir mögen ein Leben ohne Smartphone allzu gern romantisch verklären. An einem kalten und nassen Wintermorgen zeigt sich aber: Es ist nicht alles schlecht am Handy.