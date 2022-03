Landwirtschaft : Ohne ukrainischen Weizen droht Hunger

Aktualisiert am

Kaum irgendwo wächst das Getreide so gut wie in der Ukraine, und jetzt ist die Zeit, es zu säen. Doch viele Felder werden unbestellt bleiben - mit dramatischen Folgen für die Armen der Welt.

Erntereifer Weizen: Gesät wird in der Ukraine im März, danach ist der Boden zu hart. Bild: REUTERS

Blond war der Weizen der Ukraine“ lautet der Titel eines Erinnerungsbuchs von Marie Fürstin Gagarin. Vor dem Ersten Weltkrieg verbrachte sie ihre goldene Kindheit in einem Land, das als Kornkammer weltberühmt ist. Kaum anderswo auf der Welt wächst Getreide derart gut wie auf der ukrainischen Schwarzerde.

Am besten geeignet zum Anbau von Korn ist ein fruchtbarer Boden, der möglichst keine Steine enthalten soll, damit man ihn gut bearbeiten kann. Zur Zeit des Wachstums der Pflanzen muss es genügend Regen geben, später dann eine trockene Witterungsphase, in der das Korn reifen kann. Nur dann, wenn es völlig trocken ist, lässt sich Korn gut ernten, gut lagern, zu Mehl verarbeiten. Feuchtes Korn fängt an zu schimmeln.