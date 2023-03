Deutschland ist aus dem Takt geraten: Die Deutsche Bahn wird erst in 50 Jahren richtig funktionieren. Warum ließ die Politik es so weit kommen?

Der Zug fährt ab, so viel ist gewiss - wann aber kommt er pünktlich an, und zwar im Deutschlandtakt? Bild: LAIF

Der rot-grün-gelbe Koalitionsvertrag sah eigentlich Folgendes vor: „Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele ausrichten.“ Die Tinte war noch gar nicht ganz trocken, da verkündete Bundesverkehrsminister Wissing (FDP): „Ich erwarte, dass wir in Zukunft wieder die Uhr nach der Bahn stellen können.“

„Wieder“ ist gut, das konnte man noch nie. Mehr als 70 Prozent Pünktlichkeitsquote – und das bedeutet: bis zu sechs Minuten Verspätung, Verpassen des Anschlusses meistens inklusive, Zugausfälle noch nicht einmal mitgerechnet – sind unrealistisch. Im vergangenen Juni waren es 58 Prozent, fast jeder zweite Personenzug war also unpünktlich, meistens ist es jeder dritte.

Es tritt sich fest

Der sogenannte Deutschlandtakt, vor 15 Jahren von der damals schwarz-roten Bundesregierung aufs Gleis gebracht, sieht, neben der Verdopplung des Personenverkehrs bis 2030, vor, dass alle halbe Stunde ein Zug „auf den wichtigsten Verbindungen im Fernverkehr“ fährt. Das betrifft also vor allem ICEs und die Anbindung an diese. Der Nah- und der Regionalverkehr werden weiter veröden; das seit Kriegsende stoisch wie ein unabänderliches Gesetz hingenommene und von der Politik als Ausrede fürs Nichtstun nach wie vor gerne genommene Angewiesensein aufs Auto bleibt damit bestehen. Wie sich allein mit ICEs die Zahl der Umsteiger vom Auto auf den Zug nennenswert erhöhen soll, während Berufspendler weiterfahren wie bisher, bleibt jedenfalls schleierhaft.

Aber selbst das ist im Lichte der jüngsten Neuigkeit schon wieder nachrangig: Zum Wochenende wurde nämlich offiziell bestätigt, was Schweizer Bahnexperten gleich gesagt haben: Mit einem für 2030 vorgesehenen Deutschlandtakt wird das nichts, wahrscheinlich erst 2070. Nun wird bei Regierungsantritt so einiges versprochen, vieles davon tritt sich fest. Aber dass es nicht nur beim ohnehin vernachlässigten Nahverkehr so dermaßen hapert, sondern die ICEs quasi bis in Ewigkeit unpünktlich und unzuverlässig sind, ist, aus vielerlei Gründen, eine niederschmetternde Nachricht und ganz sicher kein Anlass zu Hohn oder Spott.

Worauf beruhte die nun nicht anders als haarsträubend zu nennende Zuversicht hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Bahn? Dieser Minister kann nichts dafür, dass sich die verheerenden Folgen der auf Sparsamkeit und Effizienz gerichteten deutschen Bahn-Politik erst jetzt in ihrem mutmaßlichen Ausmaß abzuzeichnen beginnen; viele tragen dafür, von längerer Hand, Verantwortung. Aber Volker Wissing ist, wie sein Parteichef, Finanzminister Christian Lindner, mit seinen Gedanken meistens woanders, bei den Autos und bei der sie fertigenden Industrie nämlich.

Kein Kamel geht durch ein Nadelöhr

Offensichtlich war es keine gute Idee, das Verkehrsministerium, das schon vorher ein Rohrkrepierer war, der FDP zu lassen, deren Fetisch „individuelle Freiheit“ sich schwer vereinbaren lässt mit der Tatkraft, welche die vielleicht nicht von allen gewollte, aber immerhin angekündigte Verkehrswende nun einmal fordert und die sich, wenn die Verlagerung von der Straße auf die Schiene auch nur halbwegs gelingen soll, logischerweise am Gemeinwohl zu orientieren hat. Das steht sogar im Grundgesetz: „Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird.“ (Artikel 87)

Aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass sich in einem Staat, der wohl auch nicht einschritte, wenn es bei seinen 82 Millionen Einwohnern auch genauso viele Privatautos gäbe statt der aktuell 45 Millionen, jemand fände, der nach Karlsruhe geht, um auf dieses immer skandalöser werdende Versäumnis beim Schienenverkehr aufmerksam zu machen. Statt Gleisen will der Verkehrsminister aber allen Ernstes noch mehr Autobahnen bauen, mit der Begründung, dass es ja auch immer mehr Kraftfahrzeuge gebe. Nur zwei Beispiele: Die A 20 von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen ist der längste Neubau seit 1939! Ebenso soll die A 100 mitten durch Berlin auf Biegen und Brechen fertiggestellt werden, 3,5 Kilometer für 700 Millionen Euro, macht pro Meter 200.000 Euro. Bescheiden dagegen die Zahl der reinen Neubau-Schienenprojekte, die im sogenannten Masterplan vorgesehen sind: drei im ganzen Land.