Corona in Österreich : Als wäre ein Virus nicht genug

Ischgl war nur der Anfang: Einundzwanzig Monate nach Beginn der Corona-Epidemie steckt Österreich in einer Zwickmühle. Ist das Land nun am Rand des Nervenzusammenbruchs?

Ende vergangener Woche fuhr ein Bus durch das winterdunkle Linz, auf dessen Fahrzielanzeige zu lesen war „Impfen Ist Mord“. „Ist“ groß geschrieben. Da ein Teenager den sendungsbewussten Querlenker filmte, dauerte es nicht lange, bis der Mann, wie man in Österreich sagt, „ausgeforscht“ und fristlos entlassen wurde. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund distanzierte sich ebenso zügig wie das Busunternehmen, für das der Mitarbeiter gefahren war.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Lage unseres südöstlichen Nachbarlands, in dem sich die Bundesländer Tirol, Salzburg und Oberösterreich zäh als Stammländer der Impfgegner behaupten. Ins Linzer Parlament zog im September mit mehr als sechs Prozent der Stimmen und drei Mandaten eine Partei ein, die sich den Namen „MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte“ gegeben hatte. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Oberösterreich sind aktuell deutlich höher als im benachbarten Ober- und Niederbayern, der Osttiroler Bezirk Lienz liegt vor Ried im Innkreis und Hallein, alle drei jenseits der Zweitausender-Marke.

Kitzloch-Bar, war da was?

Hotspots, einst und jetzt. Es wirkt wie eine Ironie der Geschichte, dass just in dieser Woche die strafrechtlichen Untersuchungen zu Ischgl eingestellt wurden. In dem Tiroler Ski-Ort hatte im März 2020 alles begonnen. Die chaotische Evakuierung Tausender Gäste hatte dazu beigetragen, das Virus aus der Kitzloch-Bar in ganz Europa zu verbreiten. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft fand, flankiert von einer Expertenkommission und dem Justizministerium, keine Hinweise, die eine weitere Verfolgung rechtfertigen würden. Zivilrechtliche Verfahren gegen die Repu- blik Österreich sind anhängig. Kommende Woche öffnen in Ischgl die Lifte.

Die Kultur dagegen bleibt geschlossen, Kulturschaffende fühlen sich aufs Neue allein gelassen. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, der eigentlich derzeit mit einer Modigliani-Ausstellung – mit 2,5 Millionen Euro die bislang teuerste Schau in diesem Museum – Besucher anlocken und Verluste ausgleichen wollte, hat sich in einem Video an die Regierung gewandt. Er rechne bis Jahresende mit einem Verlust von mindestens 2,5 Millionen Euro, jetzt sei man auf die Hilfe der Republik Österreich angewiesen. Auch der Tourismus kehrt in die Depression zurück, die Wiener Hotels melden acht Prozent der üblichen Auslastung. Die Deutschen, sonst für die Hälfte der Buchungen verantwortlich, bleiben aus. Gähnende Leere am Flughafen Schwechat.

Zwei große Erschütterungen

Seit Anfang dieser Woche ist das ganze Land im Lockdown und das Gefühl, von der Politik sehenden Auges in eine Endlosschleife befördert worden zu sein, epidemisch. Dabei ist Covid-19 nur das eine Virus, welches das Land im Griff hat. Virus Nummer zwei ist der Zusammenbruch des Systems Kurz. Was der Theologe Ulrich H.J. Körtner in einem Essay für die in Graz erscheinende Kleine Zeitung als „Kontaminierung der politischen Kultur durch das Virus der Korruption“ beschrieb, nannte die Philosophin Isolde Charim in ihrer Eröffnungsrede zur BuchWien „zwei Erschütterungen“: Eine teile man mit der ganzen Welt, die andere gehöre Österreich „ganz exklusiv: das harte Aufprallen des sogenannten ,Systems Kurz‘ an der Öffentlichkeit“.

Laut Körtner werfen die Gegner des zurückgetretenen Kanzlers ihm und seinen „Prätorianern“ ihre „karrieregeile Kaltschnäuzigkeit“ vor; der Gegenvorwurf laute, es handle sich bei diesem Vorwurf um Heuchelei und Doppel- moral – alle Parteien verführen so. Das münde, so der Theologe, in dem „unausgesprochenen Eingeständnis, dass die Bereitschaft zur Korruption halt zur österreichischen politischen Kultur“ gehöre.

Wer mag den Wasserkopf Wien?

Auf der Suche nach den historischen Wurzeln dieser politischen Kultur landet man in der Donaumonarchie, auf deren Schrumpfform das heutige Österreich geographisch wie mentalitätsgeschichtlich steht. Gerne bemüht wird der antiwiener Affekt, dem laut Umfragen rund die Hälfte der Bevölkerung kultiviert. In der Tat lebt ein Drittel der gut neun Millionen Menschen zählenden Bevölkerung im Großraum Wien. Gerade einmal fünf weitere Städte im Land überspringen die Marke von hunderttausend Einwohnern: Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt.