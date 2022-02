Ökologie und Infogesellschaft : Wie man einen Planeten verblödet

Was in der Biosphäre die Verödung ist, das ist in der Infosphäre die Verblödung: Was haben Ökologie, Information und Entropie miteinander zu tun? Ein Zwischenstandsbericht aus der Naturgeschichte.

Das Leben ist zerbrechlich und gefährdet. Im Jahr 2020 erfuhr man, wenn man sich von der Pandemie nicht ablenken ließ, aus der Zeitschrift „Nature“, dass laut Berechnungen einer berufenen Forschungsgruppe gerade der Wendemoment eintrat (plus oder minus sechs Jahre), an dem erstmals die Masse des von Menschen erzeugten Krempels (Haargummis, Beton, Zeitungen, Festplatten) die komplette irdische Biomasse (vom Bakterium über die Eiskunstläuferin bis zum Mammutbaum) überwog. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts erreichten unsere Erzeugnisse noch lediglich drei Prozent der gleichzeitigen Biomasse. Wird das Lebendige vom Künstlichen also unaufhaltsam zerdrückt? Die Annahme wäre übereilt. Denn selbst im Herzen eines Sterns könnte etwas gedeihen, das sich lebendig nennen ließe.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Erkannt und publiziert haben das im ­selben Jahr, in dem die Masseforschung ihren Unwuchtbericht lancierte, die beiden Wissenschaftler Luis A. Anchordoqui und Eugene M. Chudnovsky aus New York. Statt unter „Leben“ in erdgebundener Kurzsichtigkeit nur eine Biochemie der Nukleinsäuren, Proteine und Zuckerkrümel zu verstehen, die sich auf einer vergleichsweise freundlichen Planetenoberfläche zu reproduzieren lernt, definieren Anchordoqui und Chudnovsky in ihrer Studie das Lebendige, um heraus­zubekommen, was es alles aushält, als gemeinsame Erfüllung dreier Voraussetzungen: 1. Lebende Systeme müssen Information tragen können (etwa im Erbgut), 2. Sie müssen sich schneller vervielfältigen können, als sie im dauerdefizitären Fließgleichgewicht mit ihrer Umwelt wieder zerfallen, 3. Sie müssen freie Energie verfügbar halten, um sich immer wieder neu zu erzeugen.