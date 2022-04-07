Призыв муниципальнoгo депутатa : Почему я остался

Муниципальный депутат Санкт Петербурга призывает соотечественников не бежать из страны. Он сознает опасность которая грозит всем противникам войны в Украине, но считает, что уже сейчас нужно подготовить демократизацию России. Внутренний ресурс для этого есть.

Я муниципальный депутат в Санкт-Петербурге, избранный от партии Яблоко и моя страна уже больше месяца ведет ужасную войну с Украиной. Уже за эту фразу мне положено наказание, сначала административное, а затем уголовное. Моя страна приказала своим гражданам называть эту войну «специальной воинской операцией», а иное наименование правоохранительные органы сочтут распространением фейков о действиях российской армии. При этом важен контекст — я не видел еще ни одного протокола составленного по этой статье на человека, который выражает поддержку действиям российских властей. То есть мы можем сказать, что важно не столько деяние, сколько политическая позиция, которая за этим деянием скрывается. Если сказать короче в России значительно усилились политические репрессии.

Об их масштабах сложно судить, однако благодаря правозащитной организации ОВД-инфо мы знаем, например, что на 20-е марта в России, в общей сложности, было задержано 15 тысяч человек, а на 31-е марта было составлено уже более 400 протоколов по статье о «фейках», максимальное наказание по которой может составлять до 15 лет лишения свободы. Учитывая избирательность российского правоприменения, а также то, что данный закон, как впрочем и общая обстановка в российском обществе, резко повысили количество рисков для свободного высказывания, многие политические активисты и оппозиционные политики приняли для себя решение уехать из страны. Чаще всего это связано с тем, что они уже попали под прямое давление силовых структур: обыск, уголовное дело или угрозу физической расправы.

Kаждая фамилия фигуранта была мне знакома

Сам я всерьез задумался о том, чтобы уехать, когда утром 5-го марта, после более чем недели ежедневных протестных акций, я увидел, что было заведено некое уголовное дело о «ложном минировании» (до 5-ти лет тюрьмы) в отношении, по данным полиции, 80-ти человек. С обысками пришли к большому количеству моих друзей и знакомых — у всех изымали технику, кого-то увозили на допросы, кому-то сразу сказали, что он подозреваемый. Это была та ситуация, когда абсолютно каждая фамилия фигуранта была мне знакома, даже если мы не были знакомы лично. И это не считая регулярных обходов сотрудников полиции, которые вручали активистам и оппозиционерам некое «предупреждение о незаконности участия в политических акциях», а также вызовов в прокуратуру за антивоенные посты в социальных сетях.

С 2000-го года Владимир Путин разрушал ту несовершенную и неполную, но существовавшую систему сдержек и противовесов. Простой пример — любой задержанный имеет право на защиту. Причем на всех этапах начиная с момента задержания. В России появились организации (самые известные из них: «ОВД-инфо» и «Апология протеста»), которые обеспечивали существенной части задержанных на протестных акциях юридическую помощь. Это не нравилось ни полиции, ни судам, так как квалифицированные адвокаты выставляли правоохранительную систему дураками. Ведь в протоколах о задержании зачастую были написаны фиктивные сведения, которые можно опровергнуть либо свидетельскими показаниями, либо видеозаписями момента задержания. Например, что человек что-то кричал, хотя он, например, стоял молча и это можно доказать. И тогда правоохранительная система придумала, примерно в 2019 году, вводить в отделах полиции план «Крепость» ­– то есть протокол безопасности в случае вооруженной атаки на отдел полиции – чтобы просто не пускать адвокатов! И этот вопрос обсуждался на уровне омбудсмена при президенте. Никакого результата, хотя фактически речь идет о лишении задержанного одного из его базовых прав. На любую самоорганизацию гражданского общества, государство находило какой-нибудь безумный прием.

Деятельность Путина завершилась в адском крещендо

Именно так, одно за другим, правовые гарантии и институты разрушались. И вот в 2022 г. деятельность Владимира Путина закончилась в по-настоящему адском крещендо. Руководствуясь историческими химерами и сомнительными геополитическими теориями, он принял решение о полномасштабном вторжении на территорию соседнего государства.