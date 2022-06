NSU-Spuren in Jena : Die Terroristen kamen von hier

Alle zehn Minuten hält eine Straßenbahn an der Haltestelle Damaschkeweg, die heute Enver-Şimşek-Platz heißt. Die Station ist das Entree zum Plattenbauviertel Winzerla in Jena. Wer aus der Bahn tritt, muss über einen Platz laufen. Auf der einen Seite sind Tulpen gepflanzt, die andere Ecke wird von einem Supermarkt und einem Plattenbau umrahmt. Im Schatten zweier Bäume steht ein Imbisswagen. Auf den Bänken sitzen ältere Herren und trinken Bier. „Dieser Platz ist ein Unort“, raunzt eine Dame mit Krückstock im Vorbei­gehen. Im ersten Moment scheint es auch so. Eine Litfaßsäule wurde beschmiert, ihr Glas ist zerbrochen. An einer Telefonzelle sind Kabel aus der Verankerung gerissen. Doch das Betontriangel ist seit September 2020 ein besonderer Ort, wovon kleine Indizien zeugen: ein Straßenschild und der Haltestellenname.

Als sich der erste Mord des National­sozialistischen Untergrunds (NSU) zum zwanzigsten Mal jährte, entschied sich die Stadt Jena, in der die Täter Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bis zu ihrem Untertauchen 1998 lebten, dafür, den zentralen Platz des Viertels in Enver-Şimşek-Platz umzubenennen. Şim­şek war das erste Opfer des mörderischen Trios aus Thüringen. Der 38 Jahre alte türkische Staatsbürger wurde am 9. September 2000 an seinem Blumenstand in Nürnberg erschossen. Zehn weitere Menschen ermordete der NSU bis 2011.