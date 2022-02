NS-Vergangenheit : Lebenslange Flucht nach vorn

Im legendären Darmstädter Gespräch vom Sommer 1950, das sich dem „Menschenbild in unserer Zeit“ widmete, ist Werner Haftmann als Abwesender anwesend. Der Matador der zweieinhalb Tage ist zweifellos der 1945 in Wien als Professor entlassene Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, NSDAP-Mitglied seit 1930. Er hatte 1948 sein schon 1941 in einer ersten Fassung konzipiertes Buch „Verlust der Mitte“ mit dem Untertitel „Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit“ veröffentlicht. Der Gesprächsleiter Hans Gerhard Evers zitiert aus einem Brief Haftmanns, den dieser offenbar mit seiner Absage geschickt hat: „Sedlmayr verkennt entschlossen die moderne Kunst, weil er sie und die ihr zugrunde liegende Freiheit für atheistisch erklärt. Das ist der typische Kurzschluss eines, der nicht in der Mitte des von ihm behandelten Problems steht und der, weil er selbst nicht in der Mitte steht, immer wieder auf den Verlust dieser Mitte stößt.“

Adorno gegen die Vorstellung einer bedingungslosen Freiheit

Für Haftmann laboriert die moderne Kunst nicht am Verlust einer kosmischen Einbettung oder eines göttlichen Bezugs, sondern gewinnt im Bewusstsein ihrer absoluten Freigesetztheit die ihr zugrunde liegende Freiheit als Bedingung ihrer Möglichkeit. Keine beklagenswerte Negativität des Weltzustandes, sondern die energische Positivität der Weltoffenheit treibt die bildende Kunst der Moderne zur Entwicklung farbiger Formen, die das Drama des Bildes auf ganz andere letzte Möglichkeiten steigert. Sedlmayr will sich vom abwesenden Herrn Haftmann nicht zu einer Gegenrede hinreißen lassen und zieht sich mit dem Hinweis auf eine prinzipielle Differenz im Menschenbild aus der Affäre. Eine Kunst, die in Abkehr von einem hermeneutischen Begriff des eingebetteten Menschen die Herzkraft der Vermittlung und Versöhnung eingebüßt habe, bleibe im bloßen Experiment stecken.