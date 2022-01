Revival eines Totgesagten : Muss Norman Mailer gecancelt werden?

Norman Mailer, 2007 in New York Bild: AP

Wenn es darum geht, einen totgesagten, fast vergessenen und allseits als nicht mehr zeitgemäß bewerteten Autor zurück ins literarische Leben zu holen: Dann scheint es in diesen Tagen keine bessere Strategie zu geben als die Drohung, dass das Werk dieses Autors „gecancelt“ werden solle.

Norman Mailer, zu seinen besten Zeiten ein weltberühmter Schriftsteller, Autor von Büchern wie „Die Nackten und die Toten“, „Marilyn“ oder „Oswalds Geschichte“, wurde, wie es scheint, in den Jahren seit seinem Tod 2007 kaum mehr gelesen, erst recht nicht diskutiert und ziemlich wenig verkauft – wenn man einmal absieht von einem Prachtband des Taschen-Verlags, der im Jahr 2019, zum fünfzigsten Jahrestag der ersten Mondlandung, außer vielen Fotos auch Mailers immer noch sehr lesenswerte Reportage „Of a Fire on the Moon“ unter dem schlichteren Titel „Moonfire“ noch einmal in die Buchläden brachte. Selbst in den Texten jugendbewegter und von der eigenen Kraft und Empfindsamkeit ergriffener Autoren fanden sich zuletzt kaum noch Spuren von Mailers Stil – wo doch früher jeder interessierte Leser erkennen konnte, dass diese Prosa enorm ansteckend wirken konnte auf die Texte jüngerer Autoren.