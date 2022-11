Armut in Deutschland : Dann sollen sie eben nicht mehr duschen, wenn das Geld knapp ist

Was heißt es, in einem reichen Land wie Deutschland in Armut aufzuwachsen? Unser Autor weiß es. Politiker sollten sich ihre wohlfeilen Ratschläge an Betroffene besser sparen. Ein Gastbeitrag.

Je näher die Schlussviertelstunde kam, umso mehr Jungs und Mädchen standen im Lichtkegel der Straßenlaterne. Aus dem Fritz-Walter-Stadion drangen sie dumpf herüber, die Gesänge der Fans in der Westkurve. Es konnte sich nur noch um Sekunden handeln. Jede Bewegung der Ordner hinter dem Zaun zog hektische Schritte der Kinder nach sich. Im Pulk der Wartenden befand auch ich mich. Damals, an diesem Freitagabend im April 1998, war ich zwölf Jahre alt – und seit beinahe ebenso vielen Jahren dem 1. FC Kaiserslautern verfallen, jenem örtlichen Fußballbundesligaklub, der oft dem Spott der Großstädter von München bis Hamburg ausgesetzt war. „Strukturschwache Region“, diesen sperrigen Begriff kannten sogar wir Knirpse. Und fieberten gerade darum mit. Doch mussten wir draußen bleiben. Kein Geld für die Eintrittskarte, kein Zutritt zur Betonschüssel.

Wir kamen uns vor wie Straßenköter, die am späten Abend am Hintereingang eines Restaurants darauf warten, dass ihnen eine der Küchenhilfen die Tür öffnet und sie im Müll wühlen lässt auf der Suche nach essbaren Resten, die den Hunger stillen, für ein paar Stunden zumindest. Unser essbarer Rest, das waren die Filetstücke einer bis dahin perfekten Spielzeit. Denn der FCK war bekannt dafür, in der Endphase besonders oft Siegtreffer zu erzielen. In jener Saison spielte der Klub aus der kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz sogar um die deutsche Meisterschaft. Als Aufsteiger. Einmalig. Unfassbar.

Der Fanjubel war noch in Mannheim zu hören

Es brachen die letzten zehn Minuten an im Spiel gegen Mönchengladbach, der Stadionsprecher verkündete die Einwechslung von Pavel Kuka, und parallel zum donnernden Applaus des Publikums schob der Ordner mit dem grellgelben Leibchen das Tor auf. Wir quetschten uns auf die Stehtribüne. Reckten die Hälse wie Schwanenmütter, die achtgeben wollen auf ihre Babys. Sprangen, fluchten und schrien mit den rauchenden Kutten- und Schnauzbartträgern. Als Olaf Marschall in der Nachspielzeit zum drei zu zwei für unseren FCK einköpfte, ergoss sich das Bier über die erhobenen Häupter, fremde Menschen lagen einander in den Armen wie uralte Freunde, und meine Ohren bebten ob des Lärms, den sie bis drüben in Mannheim vernommen haben dürften.

Was es heißt, in einem reichen Land wie Deutschland in Armut aufzuwachsen, erzählen Anekdoten wie diese am besten. Denn wenn um einen herum eine Tageskarte für ein Bundesligaspiel den meisten Erwachsenen problemlos bezahlbar erscheint, dann schmerzt es umso mehr, wenn ein Stehplatz für neunzig Minuten plus Nachspielzeit in Lauterns berühmtester Kurve für einen selbst nichts anderes ist als – Luxus. Schon klar, damals fasste das Stadion nur 38.000 Zuschauer, die Nachfrage überstieg in der Meistersaison 1997/98 das Angebot bei Weitem, sodass auch für Normalverdiener das Ticket zeitweise zum Luxus wurde.

Doch heute, da der Verein in der Zweiten Bundesliga spielt, das Stadion 50.000 Plätze fasst und der FCK noch immer für Tore in den letzten Minuten gut ist, da öffnen die Ordner auf der Zielgeraden der Partie nicht mehr die Tore für Jungs und Mädchen aus den sogenannten sozialen Brennpunkten. Ihnen wird im Erwachsenenalter eine solche Anekdote fehlen.