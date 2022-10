Christiane Nüsslein-Volhard 80 : Herrin der Fliegen und Zebrafische

Dass die Expertise für Windbeutel, Weckle, Krapfen und Spätzle in einem Forschungslabor gefragt sein kann, dürfte all jene überraschen, die sich noch nie mit molekularer Genetik befasst haben. Und die Drosophila vermutlich für eine reine Küchenplage halten, die kleine Fliege also bisher nicht als Studienobjekt schätzen gelernt haben.

Doch der 1942 in Heyrothsberge nahe Magdeburg geborenen Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard und ihren Mitarbeitern ist es unter anderem zu verdanken, dass bestimmte Gene und dementsprechend deren Proteine nach Backwaren oder süddeutschen Spezialitäten benannt wurden, diese somit in der internationalen Nomenklatur gelistet sind nebst Cactus, Easter, Snake, Pipe und Pelle.

Was es damit im Detail auf sich hat, erklärt Nüsslein-Volhard zum Beispiel in einem Übersichtsartikel, der in diesem Frühjahr im Fachjournal „Trends in Genetics“ erschienen ist und sich einer wortwörtlich tollen Geschichte widmet: dem Einfluss des Toll-Gens auf Fliegenembryonen. Auch in diesem Fall war sie Taufpatin, zusammen mit dem amerikanischen Molekularbiologen Eric F. Wieschaus, als eine „amazing“, sprich toll geformte weibliche Drosophila-Mutante 1980 zufällig zur Entdeckung eines der für die Entwicklung entscheidenden Gene führte, die ihnen fünfzehn Jahre später – gemeinsam mit Edward B. Lewis – den Nobelpreis für Medizin bescheren sollten.

Bis heute ist Christiane Nüsslein-Volhard die einzige deutsche Wissenschaftlerin, die in dieser Sparte mit dem Nobelpreis geehrt wurde, und eine von nur zwölf Frauen unter den mittlerweile 225 Auserkorenen. Ihre Mutter war Kindergärtnerin, der Vater Architekt; sie wuchs mit vier Geschwistern in einer stark von Kunst und Musik geprägten Familie auf und hat keine eigenen Kinder. Ihr Neffe Benjamin List teilt jedoch die Leidenschaft für Naturwissenschaften, und 2021 wurde er mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.

Da die „Herrin der Fliegen“, wie sie oft genannt wird, obwohl sie sich seit geraumer Zeit intensiv mit Zebrafischen beschäftigt, aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig es ist, als Frau eine wissenschaftliche Kariere anzustreben, rief sie 2004 eine Stiftung ins Leben, um junge Forscherinnen finanziell zu unterstützen.

Sie sollen sich bei der Hausarbeit oder der Kinderbetreuung helfen lassen, denn im Labor wird in der Regel Höchstleistung erwartet. Aber die Nobelpreisträgerin ist auch für ihre Strenge bekannt und dafür, dass sie nicht davor zurückschreckt, ihre nicht immer mehrheitsfähige Meinung öffentlich zu vertreten, zum Beispiel als Mitglied im Nationalen Ethikrat.

Aufgewachsen in Frankfurt am Main hatte sie das Biochemie-Studium erstmals nach Tübingen geführt, und nach Stationen in Basel, Freiburg und Heidelberg, kehrte sie im Jahr 1981 in die schwäbische Universitätsstadt zurück. Vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, EMBL, ging sie damals zunächst ans Friedrich-Miescher-Laboratorium.

Zwar widmet sich Nüsslein-Volhard mittlerweile viel öfter ihren Hobbys, dem Musizieren, Singen und der Gartenarbeit, aber selbst im Ruhestand forscht sie nach wie vor weiter an jenem Tübinger Max-Planck-Institut, an dem sie von 1985 bis 2014 als Direktorin wirkte und über Tausende Aquarien herrschte. Christiane Nüsslein-Volhard wird heute 80 Jahre alt.