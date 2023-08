Am 6. Mai schlug Brigitta Hauser-Schäublin im Feuilleton der F.A.Z. Alarm: Die Restitution einiger herausragender Benin-Bronzen aus den Beständen des Berliner Ethnologischen Museums an Nigeria, behauptete die emeritierte Göttinger Ethnologin, habe ihr Ziel verfehlt. Der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari hatte sie kurz vor Ende seiner Amtszeit per Dekret in das Privateigentum des Oba übergeben, des traditionellen Fürsten des ehemaligen Königreichs Benin. Von dort waren die Gegenstände 1897 nach einer blutigen Strafaktion als Beute nach London gebracht und dann in aller Herren Länder verkauft worden.

Inzwischen hat der neue nigerianische Präsident Bola Tinubu die Entscheidung seines Vorgängers mindestens rhetorisch bestätigt. Als Oba Ewuare II. dem Präsidenten seinen Antrittsbesuch machte, sprach Tinubu, wie nigerianische Zeitungen berichteten, seinem königlichen Gast seine Glückwünsche zur Wiedergewinnung der Hofkunstwerke aus Benin City aus. „Wir sind froh, dass wir sie zurückhaben, und wir sind froh, dass Sie glücklich sind.“ Gleichzeitig sicherte er dem Oba die Unterstützung der Zentralregierung beim Bau eines Palastmuseums zu.