Proteste in Frankreich : Der Mythos von der Erschießung aus Notwehr

Die Proteste in Frankreich zeigen: Die jungen Franzosen verzeihen den Staatsdienern ihren Machtmissbrauch nicht mehr. Die Krawalle sind die Spitze des Eisbergs. Ein Gastbeitrag.

Demonstrierende werfen am 29. Juni in Nanterre mit Feuerwerkskörpern. Bild: EPA

Nicht bei Nacht war es, sondern helllichter Tag, als der siebzehnjährige Nahel am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle im Pariser Vorort Nanterre erschossen wurde. Wie das im Netz zirkulierende Video zeigt, aus allernächster Nähe durch das geöffnete Fahrerfenster. Wie es ebenfalls zeigt, nicht aus Notwehr. Dass laut der ersten amtlichen Stellungnahme das Auto auf die Beamten zugerast sein soll, ist ein Versuch der Schuldumkehr, den die Bilder mit Wucht zerschmettern.

Tödliche Schüsse bei Polizeikontrollen in Paris häufen sich seit Jahren in bestürzender Weise, allein 2022 starben 13 Menschen in ihren Fahrzeugen. Und auch die Abläufe gleichen einander: Kontrolle, Nichtbefolgen einer polizeilichen Weisung, Flucht, Schüsse, Notwehrmythos, entlarvende Bilder.