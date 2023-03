Aktualisiert am

In den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler erforscht, welche Ursachen Autismus hat. Dabei hat sich der Blick für die Breite des Phänomens geweitet. Das hat auch dazu geführt, dass sich das Selbstverständnis von Autisten und Aktivisten verändert hat. Der Kinder- und Jugendpsychiater Sven Bölte, der am Karolinska-Institut in Stockholm lehrt und dort das Zentrum für Neuroentwicklungsstörungen und die Abteilung für Neuropsychiatrie leitet, erklärt, welche Folgen das die Forschung hat.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft

Herr Bölte, in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Autismus-Diagnosen vor allem in der westlichen Welt stark gestiegen. Woran liegt das?