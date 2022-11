Neues geologisches Zeitalter : Das Eis weiß, wann das Anthropozän begonnen hat

Es wäre reizvoll gewesen: die Erdschichten unter dem Pflaster von Wien als der Ort, der offiziell belegt, dass das Holozän vorbei und das Anthropozän angebrochen ist – das Menschenzeitalter. Wenn die Internationale Kommission für Stratigraphie eines Tages beschließt, dass die Eingriffe des Menschen in das Erdsystem die Ausrufung eines neuen geologischen Zeitabschnitts nötig machen, hätte ein Verweis darauf im Herzen einer Großstadt Strahlkraft.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Doch die Anthropocene Working Group, eine Gruppe internationaler Wissenschaftler, die den offiziellen Antrag dafür vorbereitet, hat den Wiener Karlsplatz aus dem Kreis der Kandidaten für den „Golden Spike“ – also den künftigen Referenzort für den Beginn des Anthropozäns – gestrichen. Ebenfalls ausgeschieden sind die Bucht von San Francisco und eine Tropfsteinhöhle in Norditalien. Das schreiben die Leiter der Anthropocene Working Group, Colin Waters und Simon Turner, im Fachmagazin „Science“. Nun bleiben noch neun Kandidaten, allesamt an entlegeneren Orten: am Grund von Meeren oder Seen, an Korallenriffen, einem Gletscher und in einem Moor.

Startpunkt: Die große Beschleunigung

Sie eint, dass sie jeweils stoffliche Schichten aufweisen, in die sich die Zeugnisse des Einflusses des Menschen auf die Erde gut erkennbar eingeschrieben haben, in Form von Flugasche, Kohlenstoff, Mikroplastik oder radioaktiven Niederschlägen. „Idealerweise bietet der Probenort präzise datierbare Schichten mit einer Auflösung, die es erlaubt, den Beginn des Anthropozäns auf ein bestimmtes Jahr festzulegen“, schreiben Colin Waters und Simon Turner.

Auf den ungefähren Start hat man sich bereits geeinigt: die Fünfzigerjahre, der Beginn der westlichen Wohlstandsgesellschaften, mit denen sich die Prozesse, die den Menschen zur planetarischen Gestaltungsmacht werden ließen, so beschleunigten, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt: „The Great Acceleration“. Wichtig sei, schreiben Waters und Turner, dass sich der Zeitpunkt des Übergangs vom Holozän zum Anthropozän in den Schichten lückenlos ablesen lässt – und genau daran sind die drei nun aussortierten Kandidaten gescheitert.

Spuren von Atombombentests

Das stratigraphische Profil, das den Karlsplatz für die Anthropocene Working Group interessant machte, wurde vor einigen Jahren bei Renovierungsarbeiten entdeckt. Es konserviert manches Ereignis in der Geschichte der Stadt, enthält etwa Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg, ebenso aber bei Atombombentests freigesetzte Radionuklide. Weil die Spuren dieser Tests aus den Fünfzigerjahren global besonders deutlich nachweisbar sind, gelten sie bei den meisten „Golden ­Spike“-Kandidaten als primärer Marker.

Die Jahresschichten in den Sedimenten in Wien sind jedoch, möglicherweise aufgrund von Bauarbeiten, nicht eindeutig zu trennen. Die San Francisco Bay, nun ebenfalls ausgeschieden, war in die engere Wahl gekommen, weil die Sedimente auf ihrem Grund von der Ankunft vieler kleiner invasiver Arten im Zuge des sich ausweitenden globalen Schiffsverkehrs erzählen. In der Ernesto-Höhle bei Trient waren es die Spitzen der seit 8500 Jahren dort wachsenden Stalagmiten, die die Forscher interessierten: In den letzten vier Millimetern haben sich anthropogene Spuren abgelagert, in die Höhle getragen über Sickerwasser – allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung, die zum Ausschluss der Höhle führte.

Mehr zum Thema 1/

Welcher Ort das Rennen macht, will die Anthropocene Working Group nun in den ersten Monaten des kommenden Jahres in Berlin entscheiden. Eigentlich sollte es schon im Dezember so weit sein. Zur Wahl stehen unter anderen Korallen, in deren Jahresringen sich Plutonium-Fallout nachweisen lässt, Sedimente aus Seen in Kanada und China, Proben vom Grund der Ostsee und Torf aus einem polnischen Moor. Das längste Beweisstück misst 32 Meter: ein Eisbohrkern, gedrillt aus einem Gletscher in der Antarktis.