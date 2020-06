Neuer Präsident des BverfG : Viel Kollegialität, wenig Platz für Superstars

Beim französischen Verfassungsrat, der Schwesterinstitution des Bundesverfassungsgerichts in unserem größten Nachbarland, ist der Präsident gerichtsintern ein mächtiger Mann. Der Präsident der Republik hat ihn ausgesucht – auf eine Frau ist die Wahl bislang noch nie gefallen –, meist aufgrund einer Weggefährtenschaft, die sich in engen Kontakten zwischen den beiden Präsidenten fortzusetzen pflegt. Beraten vom Generalsekretär teilt er den Richtern die Fälle zu, die sie als Berichterstatter zu bearbeiten haben. Bei der Auswahl des Generalsekretärs, des leitenden Beamten der Gerichtsverwaltung, ist er nicht auf Zustimmung seitens seiner Richterkollegen, sondern nur auf das Wohlgefallen des ernennungsberechtigten Staatspräsidenten angewiesen, dem er einen Vorschlag nach eigenem Gusto unterbreitet. Er setzt nicht nur die Tagesordnung für die Arbeitssitzungen des Gerichts fest, sondern entscheidet auch allein, wann die Beratungen, in denen er jederzeit das Wort ergreift, unterbrochen und wann sie beendet werden.

Bei Stimmengleichstand gibt seine Stimme den Ausschlag. Über finanzielle und bauliche Angelegenheiten, über die Nutzung der Räumlichkeiten, über Einladungen, die er im Namen des Gerichts ausspricht, disponiert nach den veröffentlichten Schilderungen ehemaliger Richter der Gerichtspräsident, ohne seine Kollegen einzubinden. Es soll vorgekommen sein, dass Präsidenten über die Gestaltung eines Gerichtsjubiläums und über die Entfernung der Sammlung der Entscheidungen des Gerichts aus dem Beratungszimmer selbstherrlich verfügt haben. Im Verhältnis zum Gerichtspräsidenten und zum Generalsekretär – einem Gespann, das die frühere Richterin Dominique Schnapper als die „Achse der Macht“ im Gericht bezeichnet hat – ist die Stellung der übrigen Richter auch deshalb schwach, weil sie nicht über eine fachliche Unterstützung verfügen, die nach ihren Vorgaben arbeitet.