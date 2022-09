Neuer Documenta-Streit : Die Wut wird größer

Der Eröffnungsabend der „Tokyo Reels“, am 16. Juni in Kassel Bild: Nils Klinger

„Wir sind wütend, wir sind traurig, wir sind müde, wir sind vereint.“ Mit diesem Satz fängt ein Brief an, den ziemlich viele Documenta-Künstler und das Kuratorenkollektiv Ruangrupa an den Aufsichtsrat und die Gesellschafter der Documenta, an den Oberbürgermeister und die Kulturreferentin von Kassel, an die Kulturministerinnen Hessens und der Bundesrepublik und natürlich auch ans deutsche Publikum geschrieben haben. Wenn man den ganzen Text gelesen hat, möchte man, womöglich auch im Namen all derer, die hier, ohne irgendwelche Belege, des Rassismus, der Islamophobie und der Palästinenserfeindlichkeit bezichtigt werden, nur antworten: Es geht uns mit Ihnen ganz ähnlich. Man kann von der Lektüre zornig werden. Traurig auch. Und müde sowieso.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Der Brief der Künstler und Kuratoren ist die Antwort auf ein Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats, den die Documenta-Leitung vor knapp sechs Wochen berufen hat, damit der, von außen gewissermaßen, die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Kuratoren und deren Erklärungen dazu prüfe. Was das Gremium am Wochenende veröffentlicht hat, ist „eine erste Einschätzung“, wie es in der Presseerklärung heißt, kein Gutachten, das Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhöbe. Und dessen Autorität sich doch daraus speist, dass die Wissenschaftler (darunter Nicole Deitelhoff, Julia Bernstein, Christoph Möllers) nichts zu gewinnen hätten, wenn sie sich an einer Kampagne beteiligten.