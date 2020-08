Neue Wege der Diskurs-Guerilla : Jetzt hilft nur noch Verwirrung

Was man landläufig „Verschwörungstheorie“ nennt, ist vielleicht die präzisest mögliche Bezeichnung für die Form, in der die Öffentlichkeit heute insgesamt erscheint. Ob es nun um Corona, Flüchtlinge, Identitätspolitik oder in Amerika um Trump geht: In vielen Konflikten bewegen sich die entgegengesetzten Lager in so verschiedenen Kommunikationswelten, dass sie einander wechselseitig nur noch als Ergebnis von Verschwörungen deuten können, und mithin als für Argumente und Fakten nicht mehr erreichbar. Nicht nur der gemeinsame Boden dessen, was als wirklich gelten kann, bricht da weg, sondern offenbar auch der Boden einer von allen geteilten Rationalität, innerhalb derer ein Streit unterschiedlicher Auffassungen überhaupt möglich wäre. Die Berufung auf eine universelle Vernunft wird da vielfach schon als besonders infamer Trick der Gegenseite diskreditiert. Statt dessen dienen Begriffe und Ideen nur als Duftmarken, mit denen die einzelnen Lager sich und ihr Gegenüber identifizieren, als Medium nicht der Diskussion, sondern der wechselseitigen Abschottung.

Die amerikanische Publizistin Anne Applebaum machte kürzlich in der Zeitschrift „The Atlantic“ darauf aufmerksam, dass die unterschiedlichen Stammessphären, in die sich die Öffentlichkeit aufgespalten hat, nicht nur unterschiedliche Meinungen hervorbringen, sondern oft auch verschiedene Medien und von ihnen entsprechend generierte verschiedene Fakten. Sich einfach auf Tatsachen oder die Kraft des besseren Arguments zu berufen, erscheint da zunehmend als hilflos und naiv; es gibt den Rahmen einer von Rationalität bestimmten Diskursordnung, in der solche Kategorien ihre Wirkung entfalten könnten, nicht mehr fraglos.

Was also tun? Wie kann man den Sackgassen der gegeneinander abgeschotteten Stammeswelten entkommen? Vor allem: Wie kann man wieder eine allen gemeinsame Rationalität als Maßstab öffentlicher Auseinandersetzung zur Geltung bringen? Applebaum nennt in ihrem Artikel als Beispiel erfolgreicher Unterwanderung der gegenwärtigen Abschottung die amerikanische Website „Republican Voters Against Trump“. Die Seite versammelt kurze Videoclips, in denen Veteranen aus den Irak- und Afghanistan-Kriegen, Evangelikale und weitere Menschen mit konservativ-repubikanischem Stallgeruch, mit ihren eigenen, manchmal ungelenken Worten begründen, weshalb sie Trump nicht wählen werden. Ein Roger aus Arizona, der sein Leben lang für die Republikaner gestimmt hat, sagt: „Character is extremely important“. Eine Pam aus Colorado beschwört ihre Mit-Christen, Trump nichts mehr zu glauben, weil das Böse in der Welt nicht mit noch mehr Bösem bekämpft werden könne. Die Möglichkeit scheint auf, dem republikanischen Stamm mit all seinen Werten, Codes und Lebensstilen treu zu bleiben und gleichzeitig zu erkennen, dass Trump, der all dies instrumentalisiert, Verrat daran übt. Indem die Website aus dem Inneren der republikanischen Welt heraus spricht, gelingt es ihr, die üblichen Reiz-Reaktions-Mechanismen zu durchbrechen, die bisher eine Abwehrmauer gegen Einsichten allgemeinerer Art bildeten (Trump mag ein Lügner sein, aber immerhin ist er authentisch in dem Sinne, dass er meine Identitätszugehörigkeit schützt).