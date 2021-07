Muslimisch-Jüdischer Dialog : Koscher oder halal?

Früh haben wir festgestellt, dass wir als Paar auffallen. Einmal natürlich wegen unserer Biographien, die unterschiedlicher nicht sein könnten: als Nachkommen von pakistanischen Flüchtlingen oder Holocaust-Überlebenden; aufgewachsen in einem sozialistischen Kibbuz in der Wüste oder in einem sozialen Brennpunkt Frankfurts; prägende Erfahrungen im muslimisch-konservativen Gemeindeleben oder beim Militärdienst im Südlibanon und im Westjordanland.

Es gibt nicht viele jüdisch-israelisch-muslimisch-pakistanische Paare. Und es ist allgemein bekannt, dass Juden und Muslime – global gesprochen – nicht die besten Freunde sind. Vorurteile hegen beide gegenüber: Die einen sind rückständig und im Zweifel Terroristen, die anderen gelten als reich und Drahtzieher hinter allem Übel in der Welt. In einer bisher unveröffentlichten Studie gaben knapp die Hälfte der befragten Juden an, Muslimen gegenüber misstrauisch zu sein, fast zwei Drittel empfinden Muslime als bedrohlich, und ein Drittel hätten ungern Muslime als Nachbarn.

Auch das Bild von Juden unter Muslimen ist nicht besser. Laut einer Studie der Anti-Defamation League 2019 glauben 57 Prozent der Muslime, dass Juden zu viel Macht im internationalen Finanzwesen hätten. Fast vierzig Prozent machen Juden für alle Kriege auf der Welt verantwortlich. Die jüngsten Bilder von aufgebrachten Muslimen, die antisemitische Parolen vor deutschen Synagogen riefen, stehen symbolisch für das konflikthafte Verhältnis zwischen Juden und Muslimen global – aber auch hierzulande.

Die jüngste Eskalation in Nahost hat uns noch einmal erinnert, wie tief die Gräben zwischen unseren Communities sind. Allein der Vergleich unserer Timelines in den sozialen Medien sprach Bände: in muslimisch-migrantischen Milieus überwogen die Bilder von blutenden Kindern in Gaza, Landkarten ohne den Staat Israel und der Aufruf zur Rettung der Al-Aqsa-Moschee. In der jüdisch-israelisch geprägten Timeline sah man zerstörte Wohnhäuser in Tel Aviv, Solidaritätsbekundungen mit dem israelischen Militär und Aufrufe, den Tempelberg von Muslimen zu befreien. Auch unsere deutschen Repräsentanten folgten groben Vereinfachungen: Der Koordinierungsrat der Muslime erklärte die Israelis zu den Schuldigen für die Eskalation, während der Zentralrat der Juden am gleichen Tag verkündete, die Verantwortung liege „ganz klar“ auf Seiten der Hamas.

Wir wollten damit kein Zeichen setzen

Vielleicht war es naiv, aber mit unserer Beziehung planten wir weder jemanden zu provozieren noch ein Zeichen für Völkerverständigung zu setzen. Wir sind zwar beide in aufgeklärten und toleranten jüdischen respektive muslimischen Familien aufgewachsen. Doch haben auch wir früh gewusst, dass Toleranz ihre Grenzen hat. Nämlich dann, wenn der andere plötzlich Teil der Familie werden soll.

„Im Kibbuz hielten wir uns für links, tolerant und weltoffen. Nur war die Lebenspraxis sehr homogen. Hier lebten nur Juden – tun dies bis heute. Muslimen begegneten wir nur, als wir zu Gast in den Zelten der benachbarten Beduinen eingeladen waren oder aus den Nachrichten über militärische Konflikte an den Grenzen. Wir wollten alle Frieden mit den Arabern, aber als eine muslimische Familie in unser Kibbuz einziehen wollte, stand ihre Aufnahme nicht einmal zur Debatte.“