Frankfurts bunte Koalition : Kultur, Kohle, noch kein neues Theater

In der neuen Koalition im Frankfurter Römer tun die Grünen ganz groß. Die Kulturpolitik aber macht die SPD. Der freien Kulturszene wird viel Geld versprochen. Doch wo kommt das her? Und wo bleibt die Hochkultur?

Die Demokratie funktioniert doch noch in Frankfurt. Nach der Kommunalwahl am 14. März konnte man das Gefühl haben, dass die Grünen die absolute Mehrheit errungen hätten, so selbstbewusst war ihr Auftreten, und so unterwürfig fielen die Huldigungen der übrigen Parteien aus, die von den erstmals zur stärksten Partei avancierten Grünen zur Stadtregierungsbildung eingeladen werden wollten. Dabei hatten die Grünen gerade einmal knapp ein Viertel der Stimmen errungen – ein beachtlicher, aber eben auch kein berauschender Wert deutlich unter dem Schwellenwert für Volksparteien.

Inzwischen steht die Koalition von Grünen, SPD, FDP und den jungen Europaenthusiasten namens Volt. Nimmt man den am Freitag präsentierten Koalitionsvertrag und die Ressortverteilung im künftigen Magistrat zum Maßstab, dann sind die Grünen auf das Maß geschrumpft, das ihnen der Souverän zugedacht hat. Vielleicht sogar noch etwas mehr; das gilt zunächst für die Postenverteilung: Mit den Ressorts Planen, Kultur sowie Schule und Bauen besetzt die auf siebzehn Prozent geschrumpfte SPD drei der wichtigsten Dezernate. Und blickt man durch das ideologische Klimbim in Sachen Geschlechterpolitik und Ökologie auf die Substanz, dann ist in dem 220-Seiten-Vertrag auch in der Sache ziemlich viel Sozialdemokratie enthalten.

Für die Kultur ist das erst einmal eine gute Nachricht. Was die Zukunft der Städtischen Bühnen angeht, haben sich Befürchtungen, die Grünen könnten der öffentlichkeitswirksamen Kampagne des Architekturhistorikers Philipp Oswalt für eine Sanierung der Theaterdoppelanlage zum politischen Durchbruch verhelfen, nicht bewahrheitet. Im Koalitionsvertrag wird diese abwegige Option nicht genannt, ebenso wenig der einst von der CDU favorisierte, unsinnige Umzug an den Osthafen.

Sanierung der Städtischen Bühnen kein Thema mehr

Vielmehr sollen nun noch drei Neubau-Varianten geprüft werden: eine Doppelanlage am bisherigen Standort sowie zwei Varianten für getrennte Bauten von Oper und Schauspiel – im einen Fall bliebe das Schauspiel an seinem bisherigen Standort, und die Oper würde auf ein Grundstück ein paar hundert Meter weiter nördlich umziehen; im anderen entstünde das Theater neu in der Wallanlage und die Oper schräg gegenüber anstelle des Schauspielhauses. Das von Oswalts Truppen auf die Denkmalliste gepeitschte Wolkenfoyer soll „möglichst“ erhalten werden, heißt es – was eben auch bedeutet, dass es möglicherweise nicht erhalten wird.

Das darf man als Erfolg der sozialdemokratischen Kulturdezernentin Ina Hartwig werten; damit, dass sich die Koalition mit dem Neubau des Theaters mehr Zeit lassen will, wird sie leben können. Für die nächsten fünf Jahre stehen nur noch die endgültige Standortentscheidung und ein Architektenwettbewerb auf dem Programm. Der Baubeginn wird damit auf die Zeit nach 2026 verschoben, was allerdings das Risiko birgt, dass das ganze marode Haus zuvor wegen Sicherheitsmängeln geschlossen werden könnte. Angesichts der Ungewissheiten über die Haushaltslage nach Abklingen der Coronapandemie mutet dieser Schritt gleichwohl realistisch an. Den Bürgern in den nächsten Jahren eine Milliardeninvestition in ein Gebäude der Theaterhochkultur zu vermitteln, dürfte schwierig werden.

Das gilt ganz besonders für die Grünen, die seit jeher großen Wert auf die Pflege der freien Szene legen. Die hat unter Corona besonders gelitten und kann sich über 500000 Euro mehr im Jahr freuen. Dass das Offene Haus der Kulturen auf dem Campus Bockenheim nun kommen soll, passt in dieses Bild. Mehr am Herzen liegt der hochkulturaffinen Dezernentin die Einrichtung eines Kinder- und Jugendtheaters im Zoo-Gesellschaftshaus. Auch dieses Vorhaben ist nun gesichert und soll zügig vorangetrieben werden.

Die Aussichten für die Frankfurter Kulturwelt unter der neuen Koalition, die für sich selbst noch einen schöneren Namen als V-Ampel oder Ampel Plus finden möchte, wären also ziemlich hell, wenn da nicht die Ungewissheit wäre, woher das viele Geld kommen soll. Auch sozialpolitisch zeigen sich die vier Partner sehr großzügig, umgekehrt hat die FDP durchgesetzt, dass von einer Erhöhung der Hebesätze für die wichtigsten kommunalen Steuern ausdrücklich nicht die Rede ist. Und anders als der Bund oder das Land Hessen kann die Stadt nicht leichthin Milliardenschulden machen, sondern muss sich ihren Haushalt vom hessischen Innenminister genehmigen lassen. Gut möglich, dass die Grünen es noch bedauern werden, dass sie als stärkste Fraktion nicht umhin kommen, den Posten des Kämmerers zu übernehmen. Dessen Inhaber könnte gezwungen sein, zum großen Spielverderber zu werden.