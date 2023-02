Vor knapp vierzig Jahren hat die Hamburger Illustrierte „Stern“ tatsächlich Geschichte geschrieben – wenn auch nicht in dem Sinn, den Verlag und Redaktion intendiert hatten. Am 25. April 1983 lud der „Stern“ zu einer internationalen Pressekonferenz, in der verkündet wurde, dass man Adolf Hitlers Tagebücher gefunden habe und als Serie veröffentlichen werde. Drei Tage später erschien die erste Folge, und im Editorial schrieb der Chefredakteur Peter Koch, die „Geschichte des Dritten Reiches muss teilweise umgeschrieben werden.“

Das war an einem Donnerstag, und am Montag darauf schrieb Rudolf Augstein im „Spiegel“, dass das alles nicht nur Quatsch, sondern gefährlicher Quatsch sei, schon weil dieser angebliche Hitler-Text in fast jedem Eintrag die Rolle des sogenannten Führers verharmlose und beschönige - eine Einschätzung, für die Augstein weder historische Gutachten noch die Analyse des Papiers brauchte, welche wenig später aber den Befund unwiderlegbar bestätigten. Geschichte hat der „Stern“ damit trotzdem geschrieben: Das Magazin, das bis dahin eine riesige Auflage, ein unumstößliches Selbstbewusstsein und einen starken sozialliberalen Sex-Appeal gehabt hatte, war delegitimiert und hat sich noch immer nicht davon erholt.

Die Schurken, das waren die Leute vom „Stern“

Konrad Kujau hieß der Fälscher – und weil die Werke der Kunst meistens länger halten als ihre Vorlagen in der Wirklichkeit, ist seine Geschichte unsterblich geworden in der Version von „Schtonk“, Helmut Dietls irrer Komödie, die zwar nicht jedes Detail nacherzählte, aber den Kern der Sache perfekt erfasste. Die Schurken, das waren die Leute vom „Stern“. Während der Fälscher nur deshalb zum Beschönigen und Banalisieren neigte, weil er einfach nicht böse genug war, sich die Bosheit Adolf Hitlers auch nur annähernd vorzustellen.

Jetzt kündigt der NDR die nächste Sensation an: Er will die gesamten gefälschten Tagebücher veröffentlichen. Die haben zwar niemandem gefehlt, schon weil das, was längst öffentlich ist, völlig reicht, dass einem übel wird davon. Allein: Auch mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz sei es gelungen, „die kompletten 60 Bände der ,Hitler-Tagebücher’ lesbar und auch recherchierbar zu machen“, heißt es in der Pressemeldung. Besonders schockierend an dieser Enthüllung ist, dass der Historiker Hajo Funke nach genauer Textexegese herausgefunden hat, dass die Tagebücher „Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nazis freisprechen“ wollten. Hoffentlich haben sie das Papier noch einmal genau überprüft. Nicht, dass die Tagebücher am Ende echt sind und die Geschichte schon wieder umgeschrieben werden muss.