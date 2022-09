NDR und Ulrike Guérot : Das darf wahr sein

Der NDR widerruft die Einladung an Ulrike Guérot zur Mitarbeit in der Jury des NDR Sachbuchpreises. Er beruft sich auf die Werte der Wissenschaft – mit Recht.

Das Minimum an Sachlichkeit, das eine Prüferin von Sachbüchern mitbringen muss, sah der NDR bei ihr wohl nicht mehr garantiert: Ulrike Guérot, Professorin an der Universität Bonn. Bild: dpa

Am Mittwoch vergangener Woche gab der Norddeutsche Rundfunk die Zusammensetzung der Jury für den NDR Sachbuchpreis bekannt, der am 3. November im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes vergeben wird. Zehn Preisrichter wurden benannt, darunter Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn und Autorin von Büchern wie „Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit. Und darüber, wie wir leben wollen“ (Westend Verlag). Einen Tag später wurde die Pressemitteilung auf der Internetseite des NDR korrigiert und ergänzt, um einen „Transparenzhinweis“ mit der Überschrift „NDR verkleinert Jury für den NDR Sachbuchpreis“.

Verkleinerung – das klingt nach einer Sparmaßnahme, wie sie in den Tagen der Schlesinger- und Rossbach-Skandale angezeigt sein könnte. Die kurzfristige Reduzierung des Jurykreises auf neun Mitglieder soll freilich immateriellen Schaden abwenden. Der NDR widerruft die Einladung an Ulrike Guérot und begründet das öffentlich so: „Bei der Anfrage zur Mitarbeit in der Jury des NDR Sachbuchpreises ist nicht hinreichend berücksichtigt worden, dass Ulrike Guérot sich mit öf­fentlichen Äußerungen von den Werten der wissenschaftlichen Gemeinschaft und des NDR Sachbuchpreises deutlich entfernt hat.“