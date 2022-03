Die NATO und der Ukraine-Krieg : Es ist legitim, sich zu weigern

Solange die Ukraine ein eigenständiger Staat ist, gibt es kein Szenario, in dem die NATO in den Krieg eingreifen sollte. Ein Gastbeitrag.

Gibt es eine Situation, in der es für den Westen gerechtfertigt oder gar geboten sein könnte, in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine militärisch einzugreifen? Man muss wissen, dass dieses Eingreifen höchstwahrscheinlich eine Ausweitung des Kriegs auf ganz Europa und die Eskalation zum weltweiten Nu­klear­krieg bedeuten würde. Präsident Putin hat deutlich gemacht, dass er vor dem Einsatz von Nuklearwaffen nicht zurückschrecken würde. Seine Warnungen sind glaubhaft. Die russische Nu­klear­doktrin, von Putin selbst mitentwickelt, sieht einen frühen Ersteinsatz taktischer, also kleiner Nuklearwaffen in regionalen Konflikten vor, mit dem Ziel, die Gegenseite zur Deeskalation, also zum Nachgeben zu zwingen (escalate to de-escalate).

Eine weitere Eskalation ist gleichwohl nicht ausgeschlossen, vielmehr wahrscheinlich, weil das US-amerikanische Gegenstück zur russischen Doktrin, die Nuclear Posture Review, ein Nachgeben in dieser Situation ablehnt und vorsieht, einen taktischen Nuklearwaffeneinsatz Russlands mit einem begrenzten Nuklearschlag zu vergelten. Damit ist einer weiteren nuklearen Eskalation Tür und Tor geöffnet, die zuerst die wechselseitige Zerstörung von Militäranlagen, dann von Bevölkerungs­zen­tren und schließlich der menschlichen Lebensgrundlagen bedeuten würde.