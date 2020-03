Koloniale Raubkunst : Wie neugierig war Hernán Cortés?

Frau Snoep, Herr Parzinger, der Bericht zur Restitution, den Bénédicte Savoy und Felwine Sarr für den französischen Präsidenten Macron erstellt haben, wird weiter kontrovers diskutiert. Ihr Kollege, der gerade aus dem Amt geschiedene Gründungsdirektor des Musée du quai Branly, Stéphane Martin, hat in „Le Monde“ erklärt, der Bericht enthalte keine handhabbaren Kriterien für die Rückgabe von Objekten, er folge einer Logik der Selbstgeißelung. Teilen Sie diese Einschätzung?

Hermann Parzinger: Die Radikalität, mit welcher der Bericht alles unter den Vorbehalt der Illegalität stellt, was im Zeitalter des Kolonialismus irgendwo gesammelt worden ist, lehne ich in dieser Form ab. Man muss sich die Dinge genauer ansehen. Erstens ist Provenienzforschung wichtiger denn je. Dabei ist nicht die Frage, in welchem Koffer ein Objekt nach Deutschland kam, sondern es geht um den historischen Erwerbungskontext. Wenn er problematisch ist, sollten Restitutionen möglich sein. Eine Definition von sogenannten Unrechtskontexten findet man allerdings in keinem Leitfaden, weil immer vom Einzelfall ausgehen muss. Zweitens gibt es auch Objekte, die den indigenen Vertretern sehr wichtig sind, obwohl sie legal erworben wurden. Auch hier sind Rückgaben grundsätzlich vorstellbar. Die Museen sollten ihre Provenienzforschung nicht als Verteidigungslinie benutzen. Geschichte besteht aus Grautönen. Die Beschäftigung damit kann zu einem neuen Miteinander führen. Nicht die Schuldfrage, die Zirkulation der Objekte ist das entscheidend.