Nancy Pelosi in Taiwan : Selten so geehrt

Ales perfekt inszeniert: Nancy Pelosi hat selbst ihre Kleidung auf die Ordensschärpe, die sie in Taipeh umgelegt bekam, abgestellt. Bild: Imago

Bis zu ihrer Ankunft wollte keine offizielle Stelle bestätigen, ob Nancy Pelosi bei ihrer Asientour in Taiwan Halt machen würde. Deshalb kursierte dort auch der Witz, es werde derart ausgiebig über den möglichen Besuch der Politikerin auf der Insel spekuliert, dass viele Taiwaner inzwischen glaubten, Pelosi sei der neue Name für den spätsommerlichen Taifun, dessen Kommen oder Nichtkommen Anlass zu ähnlichen Mutmaßungen gibt. Das mag daran liegen, dass die Reise der Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses in den indopazifischen Raum vielfach als Wirbelwind-Tour bezeichnet worden ist.

Wie minutiös jedoch Pelosis historischer Kurzaufenthalt von weniger als vierundzwanzig intensiven Stunden ge­plant war, verriet die Garderobe dieses ranghöchsten amerikanischen Taiwan-Besuchs seit einem Vierteljahrhundert bei ihrem Auftritt im Präsidentenpalast am Mittwochvormittag. Nancy Pelosi hatte den Body unter ihrem weißen Hosenanzug ebenso wie die Schuhe auf die türkisgrüne Schärpe des Ordens der zuversichtlichen Wolken abgestimmt. Das ist die prestigeträchtigste zivile Ehrung des Landes, die ihr von Präsidentin Tsai Ing-wen verliehen wurde. Zwischen Pelosis Gespräch mit taiwanischen Parlamentariern und ihrer Begegnung mit der Präsidentin hatte die Amerikanerin sogar die weiße Atemschutzmaske gegen eine türkisfarbene ausgetauscht, damit bei der Verleihung alles Ton in Ton war. Derweil blickte der als Gründer des modernen Chinas gefeierte Revolutionär Sun Yat-sen unter der Fahne der Republik China (so Taiwans Eigenbezeichnung) von seinem Porträt auf das Ereignis herab.