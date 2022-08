Nahostkonflikt : Israels Geschichte ist komplex und paradox

Am 5. Juli 1895 notierte Theodor Herzl in sein Tagebuch: „Übrigens, wenn ich etwas sein möchte, wär’s nur ein preußischer Altadliger.“ Doch in Preußen durften Juden damals nicht einmal Offiziere sein. In Wien, wo Herzl den größten Teil seines Lebens verbrachte, erlebte er den Ausschluss von „Nichtariern“ aus seiner Burschenschaft. Aus Paris berichtete er zu dieser Zeit vom Dreyfus-Prozess und seinen antisemitischen Begleiterscheinungen.

Wäre der Begründer der zionistischen Bewegung wirklich ein preußischer Adliger geworden, wer weiß, ob es heute den Staat Israel gäbe. Wäre in Wien nicht der Antisemit Karl Lueger zum Bürgermeister gewählt worden, wer weiß, welchen Weg die Geschichte des Zionismus genommen hätte. Wäre Dreyfus in erster Instanz freigesprochen worden, wer weiß, vielleicht hätte Herzl dann nie den Zionistenkongress einberufen. Tja, und wären Hitler und der Holocaust nicht gekommen.