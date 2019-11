Nach Kontroverse : Hetty Berg wird Direktorin des Jüdischen Museums Berlin

Der Stiftungsrat des Jüdischen Museums Berlin hat die Kuratorin und Museums-Managerin Hetty Berg einstimmig zur neuen Direktorin berufen. Sie übernimmt die Leitung des Hauses am 1. April 2020. Ihre Berufung erfolgt nach der Demission des bisherigen Leiters Peter Schäfer. Er war im Juni zurückgetreten, nachdem ein Tweet des Museums eine Leseempfehlung für die vom Bundestag inzwischen als antisemitisch eingestufte Boykottbewegung BDS (Boycott, Divestment und Sanctions) gegeben hatte.

Hetty Berg wurde 1961 in Den Haag geboren. Sie studierte Theaterwissenschaften in Amsterdam und Management in Utrecht. Von 1989 an war sie als Kuratorin und Kulturhistorikerin am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam. Seit 2002 arbeitete sie als Museums-Managerin und Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam, zu dem neben dem Jüdischen Historischen Museum auch das Kindermuseum, die Portugiesische Synagoge, das Nationale Holocaust-Museum und die Gedenkstätte Hollandsche Schouwburg gehören. Hetty Berg lebt zusammen mit dem Fotografen Frédéric Brenner, von dem es Arbeiten in der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin gibt, die zur Zeit auch ausgestellt sind.

„Mit Hetty Berg haben wir eine international erfahrene Museumsexpertin gewonnen. Sie widmet sich seit vielen Jahrzehnten der Vermittlung jüdischer Geschichte, Kultur und Religion. Als Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam hat sie ihre Führungsstärke in komplexen Organisationen erfolgreich unter Beweis gestellt. Ihre Berufung wird dem Jüdischen Museum Berlin nach innen wie außen neue Impulse verleihen“, sagte die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die Vorsitzende des Stiftungsrates des Jüdischen Museums Berlin ist. Es sei „von großer Bedeutung, die Stärken des Museums als Kultureinrichtung sowie als Ort der Erinnerung und des Dialogs in den Vordergrund zu rücken.“ Sie wünsche Hetty Berg „eine glückliche Hand und viel Erfolg dabei, das Jüdische Museum Berlin mit Kreativität, Sensibilität und fachlicher Expertise weiterzuentwickeln.“

Der Auftrag der Stiftung Jüdisches Museum Berlin ist es, jüdisches Leben in Berlin und Deutschland zu erforschen, zu vermitteln und einen Ort der Begegnung zu schaffen. Finanziert wird die Stiftung mit einem jährlichen Zuschuss von mehr als fünfzehn Millionen Euro aus dem Etat der Kulturstaatsministerin.