Juden in der Türkei : Das Ende einer Tradition von 2500 Jahren

Hier lebten schon Juden, bevor Seleukos die legendäre Stadt Antiochia gründete: Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei haben die letzten zehn Juden ihre Heimatstadt Antakya verlassen müssen.

Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütten durch das Erdbeben in Antakya. Bild: AP

Es ist schwer zu glauben – Antiochia, das heutige Antakya, im südöstlichen Zipfel der Türkei, 25 Kilometer westlich der syrischen Grenze, gelegen, war einst mit mehr als 200.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Gegründet etwa 300 v. Chr. vom mazedonischen Feldherrn Seleukos und benannt nach dessen Vater Antiochos, geriet die Stadt in den darauffolgenden zwei Jahrtausenden von seleukischer Herrschaft in den Besitz der Römer und dann abwechselnd der Armenier, Araber und Byzantiner, anschließend der Seldschuken, Kreuzfahrer und Mamelucken. 1517 wurde sie ins Osmanische Reich einverleibt. Nach dessen Niederlage 1918 kam die Stadt unter französische Besatzung und schloss sich schließlich 1939 mit einem Volksentscheid als Provinz Hatay und Stadt Antakya der Türkei an.

Antiochia verlor im Mittelalter seine einstige Bedeutung. Dazu trugen zwei schwere Verwüstungen maßgeblich bei, ein starkes Erdbeben im Jahre 526 und die fast komplette Zerstörung 1268 durch die Mamelucken. Das multikulturelle Erbe der Stadt blieb jedoch bis in die Gegenwart erhalten. So liegen Kirche und Synagoge buchstäblich Tür an Tür, und eine der vielen Moscheen befindet sich direkt gegenüber.