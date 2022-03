Muslimisch-jüdische Kolumne : Jede Krise schafft neue Willkommenskulturen

Derzeit denken wir viel über Krieg nach. In unseren Gesprächen stellen wir fest, dass wir uns von unterschiedlichen Schlagzeilen angesprochen fühlen. Das äußert sich ungefähr so: „Schau mal, Deutschland hilft der Ukraine mit Strelas!“ „Was bitte sind Strelas?“ „Das sind uralte Luftabwehrraketen, die ich aus dem Militärdienst kenne. Diese sowjetischen Raketen waren schon zu meiner Militärzeit veraltet. Kampfjets erwischt man damit nicht, aber gegen Hubschrauber sind sie ziemlich effektiv.“ „Hast du etwa einen Hubschrauber abgeschossen?“ „Nein, aber in einer Übung habe ich mit der Strela einen Baum getroffen.“ Wir sind beide gleichermaßen entsetzt über den Krieg, jedoch sind die Perspektiven andere. Das hängt mit der jeweiligen Sozialisation zusammen.

„Mein Kibbuz war von allen Seiten von einer militärischen Trainingszone umgeben. Bei unseren Spaziergängen auf den kargen Hügeln sammelten wir alte Munition, die wir als Deko oder Blumentöpfe umnutzten. Auch die Gasmasken, die wir während des Golfkriegs als Schutz gegen die Skat-Raketen aus dem Irak bekamen, haben wir zu Atemschutz beim Lackieren von Bettgestellen oder für Kostüme an Purim umfunktioniert.“

Als der Krieg seine Abstraktion verlor

„Als ich elf Jahre alt war, brach der Kosovokrieg aus. Es war der erste Krieg, an den ich mich erinnern kann. Obwohl er in Europa war, blieb Krieg für mich etwas, das nur weit entfernt passiert. Erst als einige Zeit später zwei neue Mädchen aus dem Kosovo in meine Schulklasse kamen und davon erzählten, was ihnen und ihren Familien widerfahren war, verlor der Krieg seine Abstraktion. Denke ich an ihre Erzählungen, bin ich auch heute noch immer mitgenommen.“

Die Bilder und Nachrichten der letzten Wochen aus der Ukraine werden allmählich zur traurigen Alltäglichkeit – umso schwerer fällt es, uns daran zu gewöhnen. Zerbombte Wohnhäuser, Angriffe auf Kliniken und Familien auf der Flucht. Auch wir haben uns gefragt, was wir tun können. Petitionen unterschreiben? Klar. Auf den Straßen demonstrieren? Selbstverständlich. Aber ist das nicht zu wenig? Spenden ist sicherlich sinnvoll. Aber soll man nicht noch mehr tun? An die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um Menschen in Sicherheit zu bringen? Oder eine Familie in unserer Wohnung aufnehmen? Das ist doch eine gute Idee! Zwar ist unsere Wohnung überschaubar, aber nach dem längst überfälligen Ausmisten wäre genug Platz geschaffen. In der Bürgerhotline wurden wir auf Websites verwiesen, um unseren Wohnraum anzubieten.

Mehr zum Thema 1/

„Ich denke aktuell viel an die Erzählungen meiner Eltern, die in ihren ersten Jahren in Deutschland in den Achtzigerjahren immer wieder Flüchtlingen in ihrer Dreizimmerwohnung in Frankfurt Unterschlupf geboten hatten. Nahezu jeden Monat waren es Bekannte von Bekannten, die einen irren Fluchtweg aus Pakistan hinter sich hatten. Bis heute erinnert sich meine Mutter daran, wie schwer es für sie war, sich mit drei Kleinkindern um so viele, meist unbekannte Männer zu kümmern, während mein Vater arbeitete. Vor allem in einer Wohnung mit Frankfurter Bad, in der sich die Dusche in der Küche befindet, war Privatsphäre ein Fremdwort.“