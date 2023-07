Während viele gerade ihre Koffer für die Sommerferien packen, denken wir an unseren Osterurlaub zurück. Als Reiseziel hatten wir uns, zumindest für uns Migranten, etwas Außergewöhnliches ausgesucht. Ostern im Osten, ja genau! Nach Thüringen sollte es gehen. Wir hatten ein nettes Hotel in einem kleinen Ort mit dem vielversprechenden Namen Heiligenstadt gebucht. Von Frankfurt ist man in zwei Stunden da. Wir fragten uns: Ticken die Leute hier in Heiligenstadt anders als die Menschen im nur dreißig Kilometer entfernten Göttingen oder in Bad Hersfeld ums Eck?

Als Urlaubslektüre nahmen wir Dirk Oschmanns Bestseller „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ mit. Die These ist einfach: Die westdeutsche Politik und dortigen Medien haben Ostdeutschland konstruiert. „Ossis“ gibt es nur, weil die „Wessis“ sie imaginieren. In den Sozialwissenschaften gibt es seit jeher die Tradition, Begriffe zu dekonstruieren, seien es die Nation, das Volk, die Migranten – also warum nicht auch „die Ossis“? Oschmann folgt dabei Edward Saids berühmtem Buch „Orientalismus“. Wenn Said von einem westlichen Blick auf die arabische Welt und deren Erfindung des „Orients“ spricht, geht es Oschmann darum, dass unser Bild der DDR eine westdeutsche Imagination ist. Als wir das Buch in Heiligenstadt abwechselnd lasen, stellten wir uns eine banale Frage: Steht Fremdheit nicht immer im Spannungsfeld von Kons­truktion und realen Differenzen? Dass Ossis als „Andere“ von den Wessis imaginiert werden, schließt nicht aus, dass sie durch das politische System der DDR anders sozialisiert wurden.

Während unseres Thüringenurlaubs merkten wir, wie sehr unsere Vorstellungen vom Osten uns stets alarmierten. Schon der Satz des Portiers beim Einchecken löste unseren AfD-Detektor aus: „Sie sind Familie Cheema, das habe ich mir schon gedacht.“ War der Satz freundlich gemeint oder Ausdruck einer migrantenfeindlichen Gesinnung? Tags drauf spazierten wir in der Innenstadt durch die Fußgängerzone. Plötzlich lächelte uns Björn Höcke am AfD-Parteibüro im XXL-Format an. Wir blieben spontan stehen und machten ein Selfie vor dem Schaufenster. Inzwischen haben wir die Peinlichkeit aus dem Smartphone gelöscht, keine Ahnung, was uns dazu getrieben hat. Die anderen Spaziergänger liefen jedenfalls gleichgültig am Schaufenster vorbei. Ob die Menschen in Frankfurt gegenüber dem riesigen Poster eines amtlich bescheinigten Faschisten auf der Einkaufsmeile Zeil auch so gleichgültig wären?

Abends entschieden wir uns angesichts des überschaubaren gastronomischen Angebots für ein uriges Restaurant unweit des Parteibüros. Als uns der Platz zugewiesen wurde, schlug unser Detektor aufs Neue Alarm: Wir sichteten am Nebentisch ein Paar mit vielen Tattoos und zwei Kindern. Unauffällig schielten wir auf die Symbole an Armen und Beinen und fanden neben Zahlenkombinationen, die wir als Geburtsdaten der Kinder glauben dechiffriert zu haben, eine Schlange und das Eiserne Kreuz. Irgendwie, redeten wir uns das ein, wirkten sie unfreundlich. Ob es daran lag, dass wir doch nicht so unauffällig schielten? Oder lag es an dem Gemälde, unter dem wir unsere wirklich vorzügliche Bärlauch-Suppe löffelten? Es zeigte einen preußischen Offizier auf weißem Pferd, der in seinem rechts ausgestreckten Arm ein Schwert hält. In Frakturschrift stand geschrieben: „Alles für Deutschland“, ein späterer Wahlspruch der SA, der auch heute wieder Anwendung findet: Höcke endete seine Wahlkampfrede 2021 in Sachsen-Anhalt mit diesen drei Worten.

War unser Detektor zu sensibel, oder war es wirklich so, dass wir von seinesgleichen umgeben waren? Unser Urlaub ist natürlich nicht repräsentativ. Schaut man auf die Ergebnisse repräsentativer Studien wie die Mitte-Studien der Universität Leipzig, so zeigt sich, dass es in Ostdeutschland einen signifikant höheren Anteil an Menschen gibt, die offen sind für autokratische Herrschaftsformen. Dass wir ausgerechnet jetzt diesen Urlaub Revue passieren lassen, hängt – let’s face it – mit den AfD-Wahlsiegen im Osten zusammen. Erst wurde Robert Sesselmann Landrat im thüringischen Sonneberg, dann folgte in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt erstmals ein AfD-Bürgermeister.