KZ-Überlebende am 18. April 2023 in Auschwitz Bild: Laif

Wer diese Woche zufällig in Israel war, konnte am Dienstag um 10 Uhr die Sirenen im ganzen Land hören. Nein, es ist kein Krieg ausgebrochen. Es ist der Höhepunkt des jährlichen Holocaust-Gedenktages. Wenn die Sirenen zu schrillen beginnen, steht plötzlich alles still: An Schulen wird der Unterricht unterbrochen, Autos und Busse halten mitten auf der Straße an, Menschen steigen aus, Passanten halten inne. Ganze zwei Minuten lang verharren die Menschen, aufrecht stehend. Vergangenes Jahr haben wir Jom haShoah gemeinsam erlebt. Für die einen ist das routiniertes Ritual, das seit dem Kindergartenalter bekannt ist, für die anderen ein Spektakel.

Dieses Jahr stand der Tag vor allem im Zeichen der israelisch-polnischen Beziehungen, die zuletzt eine diplomatische Eiszeit durchlitten haben. Seitdem in Polen die rechtsnationalistische PiS-Partei an der Macht ist, strickt die Regierung an einem neuen polnischen Nationalbewusstsein. Die polnische Kollaboration mit den Nazis sowie die brutalen Angriffe auf Juden direkt nach dem Holocaust werden geleugnet – mehr noch: 2018 wurde per Gesetz unter Strafe gestellt, diese historischen Fakten zu thematisieren. Bis zu drei Jahre Gefängnis drohen jedem, der „das polnische Volk oder den polnischen Staat öffentlich und faktisch für die nationalsozialistischen Verbrechen des Dritten Reiches verantwortlich oder mitverantwortlich macht“.

Botschafter in Warschau und Tel Aviv zurückgerufen

Die polnische Linie hat die Beziehung zu Israel strapaziert und unter anderem dazu geführt, dass die Botschafter in Tel Aviv und Warschau zurückgeholt wurden. Später stellte sich die polnische Regierung gegen Bildungsreisen israelischer Jugendgruppen zu den Gedenkstätten in Polen. Denn: Es schade dem Image der Polen, da ihre Verstrickung in die Judenvernichtung thematisiert werde.

Dieser Disput gehört nun der Vergangenheit an. Passend zum israelischen Holocaust-Gedenktag unterzeichneten beide Staaten ein Abkommen über die Kooperation künftiger Studienreisen von Jugendlichen. Was nach einer guten Nachricht klingt, ist tatsächlich ein Skandal: Schaut man sich die Liste der Orte an, wohin die israelischen Jugendlichen in Polen geschickt werden, wird das Ausmaß deutlich. Die beiden Erziehungsministerien erstellten eine Liste empfohlener Gedenkorte.

Józef Kuraś ordnete die Tötung nach 1945 an

Darin sind Gedenkorte verzeichnet, an denen polnische Judenmörder heute als Nationalhelden gefeiert werden. Zum Beispiel soll die Reise nach Ostroleka gehen zum Museum der „verstoßenen Soldaten“ – so werden die Kämpfer genannt, die nach 1945 gegen das neue kommunistische Regime Widerstand leisteten. Als Galionsfigur der verstoßenen Soldaten gilt Józef Kuraś, genannt Ogień, an den im Museum prominent erinnert wird. Dabei verantwortete er mehrere Morde an Menschen, die nichts mit dem Kommunismus zu tun hatten – allen voran jüdische Polen, Überlebende des Holocausts.