Muslimisch-jüdische Kolumne : Persische Arabesken, die sich in Gewalt und Terror verwandeln

Unsere Freundin Parastou Forouhar reist jedes Jahr in den Iran, um ihrer getöteten Eltern zu gedenken. Die Schikanen und Verhöre sind immer dieselben. In diesem Jahr war die Aufregung besonders groß.

Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern werden mitten in der Nacht von achtzehn Beamten des Inlandsgeheimdienstes überfallen und mit mehreren Messerstichen ermordet. Das Haus wird verwüstet. So erging es der in Deutschland lebenden iranischen Künstlerin Parastou Forouhar vor vierundzwanzig Jahren. Ihr Vater Dariusch Forouhar war Arbeitsminister in der kurzen Demokratie vor der Islamischen Revolution 1979. Parvaneh Eskandari, ihre Mutter, war Lehrerin und gemeinsam mit ihrem Mann eine der führenden oppositionellen Politiker des Landes.

Seit ihrer Ermordung am 22. November 1998 fliegt Parastou jährlich zum Todestag nach Teheran, um im Haus ihrer Eltern für eine Gedenkveranstaltung mit Weggefährten, Freunden und Verwandten zusammenzukommen. Sie fordert Aufklärung und Gerechtigkeit. Jedes Mal wird sie von den Behörden schikaniert, verhört und bedroht. Wir kennen Parastou schon viele Jahre. Wir fragen sie immer wieder, ob diese jährlichen Reisen nicht zu gefährlich sind. Vor einigen Jahren wurde ihr Reisepass von den Behörden beschlagnahmt, und niemand wusste zunächst, wann (und ob) sie zurückfliegen darf. Als sie unlängst im November wieder nach Teheran flog, waren die Sorgen um ihre Sicherheit größer als sonst.

Auf den zweiten Blick sind es Folterszenen

Seit der Ermordung von Mahsa Amini im September halten die Proteste in Iran an – und werden vom iranischen Regime mit brutaler Gewalt bekämpft. Man redet von achtzehntausend Inhaftierten, deren Situation unklar ist, und etwa fünfhundert Getöteten. Inzwischen wurden bereits die ersten Demonstranten hingerichtet.

Nachdem Parastou dieser Tage wieder heil am Frankfurter Flughafen angekommen war, erfuhren wir mehr über ihre Reise. Das Verhör blieb ihr auch dieses Jahr nicht erspart – sie erzählte uns, es habe sich wie immer abgespielt: zwei Beamte, die sich abwechselten und immer wieder bestimmte Floskeln von sich gaben. Sie drohten ihr, im Falle jeglicher Eskalation der Versammlung – ob im Haus oder auf den benachbarten Straßen – in die Verantwortung gezogen zu werden. Am Tag der Gedenkveranstaltung standen schon am frühen Morgen Sicherheitskräfte in Zivil am Haus und fotografierten die Besucher. Es kamen ältere Weggefährten und Freunde ihrer ermordeten Eltern wie auch junge Leute, die an den aktuellen Straßenprotesten teilnehmen. Drei der Anwesenden, Freunde von Parastou, wurden kurze Zeit später verhaftet.

Ihre Erfahrungen mit der Schikane der Behörden, mit der Angst und der Verzweiflung, die sie jedes Jahr bei den zermürbenden Verhören erlebt, hat Parastou vor einigen Jahren in mehreren Zeichnungen dokumentiert. Signiert unter dem Titel „Tausendundein Tag“ besitzen wir auch eine Arbeit. Auf den ersten Blick sieht man Arabesken in Pastellrosa, wie man sie aus der persischen Tradition kennt. Auf den zweiten Blick stellt man mit Schrecken fest, dass in Wahrheit Folterszenen abgebildet sind. Die abstrakten Formen werden zu menschlichen, gesichtslosen Gestalten, die miteinander verkettet sind. Folternde Männer und gefolterte Frauen sind mit einem schwarzen Seil aneinandergebunden. Die perfekte Ordnung, Schönheit und Symmetrie wandeln sich zu einem System der Unterdrückung und Grausamkeit. Als wir vor ein paar Jahren dieses Bild von Parastou bekamen, diskutierten wir, wo wir es aufhängen sollen. Ist es überhaupt zumutbar, täglich mit dieser Gewalt konfrontiert zu werden? Andererseits: Ist diese Haltung nicht allzu bequem? Dürfen wir vor Gewalt und Unterdrückung unsere Augen verschließen?