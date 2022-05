Muslimisch-jüdische Kolumne : Das Jerusalem-Syndrom

2022 ist ein besonderes Jahr: Nur alle 33 Jahre fallen Ramadan, Pessach und Ostern auf den gleichen Tag. Vor allem in der Heiligen Stadt der drei monotheistischen Religionen bringt das allerhand in Wallung.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie konnten wir endlich die Familie in Israel besuchen. Im dichten Besuchsprogramm der vielen Verwandten hatten wir einen halben Tag für Jerusalem eingeplant. Ein paar Stunden Sightseeing, dann sollte es weiter Richtung Norden gehen. Gott oder das Schicksal hatten allerdings etwas anderes für uns geplant. Als wir am frühen Abend zum Parkhaus kamen, standen wir vor verschlossenen Toren. Kurz zuvor hatte der zweite Pessachabend begonnen, und das Parkhaus sollte für die nächsten drei Tage geschlossen bleiben. Busse und Bahnen fuhren auch nicht, die Mietwagenstationen waren nicht zu erreichen. Nun standen wir da – ohne Auto, Unterkunft, mitten in Jerusalem. Auch der Windelvorrat war fast vollständig verbraucht.

Wir suchten ein Hotel im arabischen Ostjerusalem, wo der Alltag weiterlief, und fanden uns mit unserem Schicksal ab. Immerhin waren wir Opfer einer äußerst seltenen interreligiösen Konstellation geworden. Denn Ramadan, Pessach und Ostern zur selben Zeit – das passiert nur alle 33 Jahre. Und wo sonst lässt sich das am besten erleben, wenn nicht in der Heiligen Stadt der drei monotheistischen Religionen? Ein weiterer Vorteil daran, in Ostjerusalem gestrandet zu sein, war die Chance, dem allgegenwärtigen Pessachessen zu entkommen. Schon eine ganze Woche lang verfolgten uns bei nahezu jedem Besuch jüdischer Freunde und Verwandte die trockene Matze, das ungesäuerte Brot, die Kneidlach-Suppe – Hühnersuppe mit Matzenknödel – und das kalt-süße Fischgericht „Gefilte Fisch“. Die traditionellen Gerichte, die vor Hunderten Jahren in Osteuropa entstanden, saßen uns schwer im Magen. Den Entzug von Brot und Teigwaren konnten wir im muslimischen Teil Jerusalems kompensieren.

Bagel und Qatayef

Wie erfrischend, am Damaskustor die traditionellen Jerusalem-Sesambagel frisch vom Ofen mit der Gewürzmischung Za’tar zu essen! Die unzähligen Stände mit Bergen von Süßkram, in der Luft der unverwechselbare Geruch von Frittiertem: Qatayef, gesüßte Pfannkuchen, die mit Puddingcreme oder Walnüssen gefüllt und zu Tütchen gefaltet werden. Die arabische Süßigkeit wird besonders im Fastenmonat Ramadan gegessen. Kurz vor dem Fastenbrechen verschenkten Jugendliche in den Gassen Datteln und Wasser, um das Fasten auf traditionelle Art zu beenden.

Beim Schlendern durch die Altstadt war die besondere Stimmung überall zu spüren. Hier finden sich auf nur einem Quadratkilometer gleich mehrere heilige Orte für Muslime, Juden und Christen. So begegneten uns ultraorthodoxe Männer in ihrer Tracht, die sich laut auf Jiddisch unterhielten, auf dem Weg zur Kotel, der Klagemauer; weiß gekleidete Pilgergruppen auf der Via Dolorosa Richtung Grabeskirche; verschleierte Frauen beim Einkaufen für das Iftar-Essen nach dem Gebet in der Al-Aksa-Moschee am Felsendom.

Überall Gläubige, Touristen, Polizisten

Nach zwei Jahren geschlossenen Gotteshäusern ist von der Pandemie in Israel nichts mehr zu spüren. Immer wieder liefen wir an überfüllten Moscheen, Synagogen und Kirchen vorbei. Wir schlossen uns dem Menschenstrom zur Klagemauer an und liefen neben orthodoxen Juden, Touristen und israelischen Grenzschutzpolizisten. An der Mauer selbst gibt es eine strenge Trennung zwischen Männern und Frauen. Wir fragten einen Ordner nach dem gemeinsamen Gebetsbereich an der Klagemauer – dieser wurde 2016 vom israelischen Kabinett beschlossen. „Also, wenn du mich fragst, wird es diesen auch in den nächsten 2000 Jahren nicht geben“, kam prompt die Antwort. Den heiligen Ort darf man als Mann nur mit einer Kopfbedeckung betreten, als Nichtjude bekommt man eine Kippa ausgeliehen. Anders lief es am Eingang zum Felsendom, der von der islamischen Behörde namens Waqf beaufsichtigt wird. Als Nichtmuslim wird man schulterzuckend abgewiesen.

„Ich musste erst mal beweisen, dass ich muslimisch bin. Nachdem die Wächter meine fehlende Kopfbedeckung moniert hatten, forderten sie mich auf, die erste Sure des Korans zu zitieren. Dass mir das Auswendiglernen von Koranversen auch mal einen Vorteil bringen kann, hätte ich als Kind wohl nicht geahnt. Nachdem die Wächter mich durchließen, sprang ein Jugendlicher vor mich und bot mir verschiedenfarbige Abayas zur Ausleihe an, ein langes, lockeres Gewand, das ich für den Besuch tragen sollte. Erst als ich ausreichend bedeckt war, durfte ich eintreten.“