Vor einigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass eine langjährige Freundin verstorben ist. Auch wenn wir die Verschlechterung ihres Zustandes von einem Treffen zum nächsten mitbekamen, konnten wir es dennoch kaum fassen. Es ist auch nicht lange her, dass Freunde von uns ihre dreizehnjährige Tochter verloren haben, völlig unerwartet. So häufen sich seit einiger Zeit bei uns zu Hause die Gespräche über Leben und Tod, Trauer. Unsere jeweiligen kulturellen und religiösen Prägungen spielen dabei eine Rolle.

Es begann schon bei der Frage, ob man sich von dem verstorbenen Menschen „persönlich“ verabschiedet. Nach islamischem Brauch gibt es die Möglichkeit für Angehörige, das Gesicht der verstorbenen Person vor der Beerdigung noch einmal zu sehen – für viele Muslime stellt den wichtigsten Moment des Abschieds dar, was für viele Juden völlig unvorstellbar ist. So war das auch bei uns: „Begleitest du mich morgen zum Bestattungsinstitut, um Abschied zu nehmen?“ – „Ernsthaft?! Nein, das kann ich nicht.“

So schnell wie möglich beerdigen

In beiden Religionen gilt die Pflicht, die verstorbene Person so schnell wie möglich zu beerdigen – im Judentum wenn möglich noch am Todestag. Es fühlt sich seltsam an, dass es hierzulande manchmal Wochen dauert, bis der Verstorbene beerdigt wird. In jüdischer Tradition beginnt erst nach der Beerdigung die Trauerzeit, die sieben Tage dauernde Shiva. Die Familienangehörigen ersten Grades sitzen dann im Haus des Verstorbenen, in der Regel auf dem Boden. Die entfernten Verwandten und Freunde kommen zu Besuch und bringen Essen oder Getränke mit. Erst nach dreißig Tagen wird der Grabstein gelegt.

Im Islam spricht man von drei Trauertagen nach dem Tod. In dieser Zeit empfängt die Familie des Verstorbenen Freunde, Bekannte und entferntere Familienmitglieder, die ihr Beileid ausdrücken und Gebete im Namen des Verstorbenen sprechen. Ähnlich wie in jüdischer Tradition kümmert sich die Gemeinschaft um das Essen und andere Grundbedürfnisse der Familie. Eine besondere Regel gilt für Witwen: Frauen sollen vierzig Tage nach dem Tod ihres Ehegatten nicht das Haus verlassen, außer für unvermeidbare Erledigungen.

Wo möchten wir eigentlich begraben werden?

Gäbe es kein angenehmeres Thema für unsere Kolumne als den Tod? Sicher, aber auch der Tod gehört zum Leben. Im Buch Genesis sagt Gott: „Du kommst vom Staub und zum Staub wirst du zurückkehren“. Eine Tatsache, die wir im Alltag ziemlich effektiv verdrängen.

Wir haben uns inzwischen gefragt, wo wir begraben werden möchten. Zusammen begraben zu werden – das würde als Konfessionslose in einem städtischen Friedhof wohl gehen, denn (noch) gibt es keinen jüdisch-muslimischen Friedhof. In Deutschland gibt es etwa zweitausend jüdische Friedhöfe, von denen allerdings derzeit wahrscheinlich nur eine Hand voll aktiv genutzt wird. Es ist schon etwas her, dass wir gemeinsam am alten jüdischen Friedhof in Frankfurt vorbeiliefen. Spontan beschlossen wir, uns den Ort anzusehen. So kamen wir an den Gräbern der Familie Rothschild, der Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim und auch am Grab des Gründers der Frankfurter Zeitung – Vorgängerin dieser Zeitung – Leopold Sonnemann vorbei.