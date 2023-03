Aktualisiert am

Der Krieg in der Ukraine bringt eine eigene Musik hervor, die handfeste Funktionen erfüllt: Sie soll stärken, trösten, zum Kampf motivieren. Aber sie hat auch ästhetische Qualitäten.

Taras Kompanichenko, ein bekannter ukrainischer Künstler und Freiwilliger der Territorialen Verteidigungskräfte, spielt Kobza, ein volkstümliches Saiteninstrument, am Ostervorabend 2022 in einer Militärstellung außerhalb von Kiew. Bild: dpa

Was treibt den Menschen, Musik zu machen? Oder auf andere Weise kreativ zu werden? Ist es die Langeweile, die sich nach der Befriedigung der elementaren Lebensbedürfnisse einstellt? Oder sind es nicht vielmehr auch – oder gerade – Situationen der Not, der Verunsicherung, der existenziellen Gefährdung? Von der Antwort hängt ganz wesentlich ab, welchen Status und welche Unterstützung Gesellschaften den Künsten zugestehen, gerade wenn Zeiten härter, Mittel knapper werden.

Im Bereich der Musik sah es in den letzten Jahrzehnten mindestens in den westlichen Industrienationen so aus, als würde sich der Umgang mit ihr durch mobile und digitale Technologien immer mehr individualisieren, sich ihre Funktion auf individuelle Lust- und Leistungsmaximierung reduzieren. Den omnipräsenten Typus dafür stellt der „Kopfhörer“ im öffentlichen Raum dar – Menschen, die sich mit einem selbst kuratierten Soundtrack bewusst von ihrer Umgebung abkoppeln.