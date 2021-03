Streit um Postkolonialismus : „Ausgerechnet am Weltfrauentag“

Horst Bredekamps Kritik am Postkolonialismus löst heftige Gegenreden aus. Im Netz beschweren sich mehrere Museumsdirektorinnen dabei weniger über seine Inhalte, sondern stellen psychologische Spekulationen über seine Motive an.

Am 8. März erschien in diesem Feuilleton ein polemischer Artikel des Berliner Kunsthistorikers Horst Bredekamp mit der These, dass im Zuge der Debatte über das Eigentum an Museumsgut außereuropäischer Herkunft der „antikoloniale Kulturbegriff“ der Gründerzeit deutscher Völkerkundemuseen aus dem wissenschaftlichen und damit auch aus dem öffentlichen Gedächtnis verbannt werde. Bredekamp nahm die Arbeitshypothese aktivistischer Wissenschaftler wie Bénédicte Savoy und Jürgen Zimmerer auf, dass sich in der Behandlung der scheinbar entlegenen Provenienzfrage das geschichtliche Selbstverständnis unserer Gesellschaft offenbaren müsse, und kam zu einem unter progressiven Prämissen alarmierenden Resultat, das der Artikelvorspann auf die Formel der „Zerstörung des Antikolonialismus durch den Postkolonialismus“ brachte.

Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsens, kommentierte Bredekamps Veröffentlichung bei Twitter. Genauer gesagt galt ihr Kommentar dem Datum der Veröffentlichung: „Solchen Typen eine Bühne geben am Weltfrauentag, irgendwie schräg.“ Viola König, die pensionierte Direktorin des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin, stimmte ihrer Kollegin zu und buchstabierte den Sinn des hingeworfenen Kommentars aus: Schräg sei es in der Tat, „ausgerechnet am Weltfrauentag, angesichts der heute mit einer Ausnahme von problembewussten Frauen geleiteten Ex-VK-Museen, einem Beitrag, in dem es von all den Horst, Wolfgang, Adolf, Georg, Franz, Felix, Alexander, Wilhelm und Carl nur so wimmelt, eine Bühne zu geben“.