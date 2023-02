Nächste Woche, wenn die Besucher des Deutschen Panzermuseums in Munster das ausgestellte Kriegsgerät betrachten, wenn sie den Tiger und den Leopard als Ingenieursleistung bewundern, trainieren auf dem nahe gelegenen Truppenübungsplatz ukrainische Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2. Einige dieser Soldaten sollen direkt von der Front kommen, aus dem umkämpften Bachmut. Die Museumsbesucher werden hören, wenn die Panzer schießen. Jeder Schuss ein scharfer Knall, ein dumpfes Wummern, so beschreibt Ralf Raths, der Direktor des Museums, das Geräusch. Für ihn ist es nichts Besonderes, doch wie wird es für die Besucher sein, die in ihren Köpfen die Bilder von Tod und Vernichtung aus dem Ukrainekrieg mit an diesen Ort bringen? Was sie vor Augen haben, sind zu einem nicht geringen Teil historische Objekte und Dokumente aus Kriegen und Konflikten der Vergangenheit. Was sie hören werden, ist der Klang der Gegenwart: das unheimliche Echo des Krieges in der Ukraine.

Panzermotoren der Wehrmacht

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Panzermuseum in Munster, 1983 gegründet und betrieben von der Stadt Munster und der Bundeswehr, verrät viel darüber, wie groß hierzulande die Faszination für Panzer ist. Mit mehr als 100.000 Besuchern pro Jahr gehört es trotz seiner nicht eben zentralen Lage zu den fünf Prozent der erfolgreichsten Museen in Deutschland. An die 108.000 Abonnenten seines Youtube-Kanals reicht indes kein anderes deutsches Haus heran. Wenn der Militärhistoriker Ralf Raths ein Video postet – ob über die Panzermotoren der Wehrmacht oder die T-Panzer in der Ukraine –, kann er ziemlich sicher sein, dass es auf großes Interesse stößt. Raths hat viele Fans. Das Video „Der Bauhauspanzer? Der Tiger I als Objekt des Industriedesigns“ zum Beispiel wurde bislang mehr als 120.000 Mal geklickt, was vielleicht auch daran liegt, dass die Frage durchaus etwas Provokantes hat. Darf man einen Panzer unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachten? Raths sagt Ja. Bei einem Panzer handele es sich schließlich um ein für die Massenproduktion gefertigtes Industrieobjekt, und für jedes Industrieobjekt gelte: Es wird mit mehr oder weniger künstlerischem Aufwand entworfen.

Der Tiger I ist der bekannteste deutsche Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, ein 57 Tonnen schweres Ungetüm, das die Wehrmacht vom Spätsommer 1942 an einsetzte, zum ersten Mal Ende August und zunächst wenig erfolgreich an der Ostfront. Entwickelt hat den Tiger, von dem insgesamt nur etwa 1350 Exemplare hergestellt wurden, Erwin Aders, der als Chefkonstrukteur bei Henschel & Sohn gearbeitet hat. Aders hat einmal gesagt: „Ein Objekt ist dann schön, wenn es den Zweck ehrlich betont.“ Dass der Tiger mit seiner starken Panzerung und dem großkalibrigen Geschütz gebaut wurde, um zu töten, daran besteht auch optisch kein Zweifel. Raths sagt, dass den Tiger in seinem Museum selbst Besucher erkennen, die über Panzer so gut wie nichts wüssten. Stünden sie davor, fiele immer wieder ein Wort: bullig.

In seinem Youtube-Video über den Tiger kommt Raths auch auf den Goldenen Schnitt zu sprechen, jene Proportionsregel, die das Verhältnis von Teilstrecken in Beziehung zueinander setzt. Es existiert eine mathematische Formel dafür, die, angewandt auf den Tiger, zeigt: Wir haben es hier tatsächlich mit einem harmonisch konzipierten Panzer zu tun, bei dem Turm und Wanne in einem fast perfekten Verhältnis zueinander stehen. Ähnlich gelungen, sagt Raths, sei der russische T 34/76.

Ist der Tiger schön? Nein, sagt Raths. Schönheit sei keine auf Panzer anwendbare Kategorie. „Wuchtig, massig, mythenbeladen“, solche Begriffe kommen ihm in den Sinn. Raths, der sich selbst als politisch links einordnet, ist kein Panzer-Fetischist. In der kürzlich eröffneten überarbeiteten Ausstellung setzt er auf einen multiperspektivischen Ansatz. Die Besucher sollen sich daran erinnern, wozu Panzer gebaut werden: um zu töten. Fotos, Schrifttafeln und Diagramme setzen die Ausstellungsstücke nun in einen Kontext. Raths sagt: „Panzer sind nicht neutral.“