Provenienzforschung : Die Heimkehr der Schädel

Die vier Vertreter des Office of Hawaiian Affairs, das die Interessen der indigenen Hawaiianer vertritt, bei der Rückgabe in Bremen. Mit 58 Schädeln werden sie im Laufe der Woche nach Hause reisen. Bild: dpa

Als die Zeremonie vorbei war, schritt eine kleine Prozession durch den dunklen Hof der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel: fünf Männer und eine Frau, in Händen je eine Kiste. Sie gingen auf einen Kleinbus zu, in den sie die Kisten luden – ein ebenso profaner wie symbolhafter Moment. Die Reise der Überreste von zweiunddreißig Menschen zurück an den Ort, von dem sie vor mehr als hundertvierzig Jahren entwendet wurden, hatte begonnen.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Vorausgegangen war eine Veranstaltung, die ganz vom Bemühen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zeugte, die Regie nun denen zu überlassen, deren Vorfahren nicht gefragt wurden, als der Forschungsreisende Otto Finsch auf einem Gräberfeld auf Hawaii Gebeine sammelte und nach Deutschland mitnahm. Die Delegation, die jene Schädel am Freitagabend in Empfang nahm, hatte einen fensterlosen Raum gewünscht, in dem nach hawaiianischem Ritus die Heimreise der „iwi kūpuna“, der Gebeine der Ahnen, vorbereitet werden konnte; und einen daran anschließenden repräsentativen Raum, für Publikum und Ansprachen. Das Auditorium der James-Simon-Galerie erfüllte die Bedingungen. Berlin war die vierte von fünf Stationen, die die Delegation besuchte, zuvor gab es Rückgaben in Bremen, Göttingen und Jena. An diesem Montag sind die vier Vertreter des Office of Hawaiian Affairs, das die Interessen der indigenen Hawaiianer vertritt, am Wiener Naturkundemuseum. Mit achtundfünfzig Schädeln werden sie nach Hause reisen.