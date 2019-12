Ein Priester in Moskau : Die Nacht der Wahrheit im Taxi

Dass er seit einigen Wochen als Taxifahrer arbeitet, bezeichnet der Moskauer Priester Ilja Solowjow als sein „spätes Erwachsenwerden“ mit fast 53 Jahren. Seit der Priesterweihe sei er in der russisch-orthodoxen Kirche tätig gewesen, berichtet Vater Ilja auf seiner Facebook-Seite. Die Abhängigkeit vom Arbeitgeber nötige einen manchmal, Kompromisse mit seinem Gewissen zu machen, und das sei in der Kirche besonders tragisch. Als Beispiel führt er an, dass ein Vorgesetzter von ihm verlangen könnte zu lügen, dass er ein Stalin-Porträt an der Wand oder die ungerechte Behandlung eines Bruders dulden und dabei womöglich sogar noch applaudieren müsse.

Vater Ilja, ein sanfter Hüne von mehr als 1,90 Meter Körpergröße, erhielt für seine Posts sogleich anderthalbtausend Likes und wurde zu einem Pop-Helden. Der ausgebildete Theologe und Historiker betreut eine Kirche im Dorf Jaswischtsche, hundert Kilometer westlich von Moskau, auch deswegen wäre eine Lehrtätigkeit etwa an einer Schule für ihn nicht in Frage gekommen. Sein Priestergehalt liegt bei umgerechnet zweihundert Euro monatlich, dazu kommen etwa hundertfünfzig für diverse Weiheämter. Seit diesem Monat ist Solowjow deshalb jede Nacht etwa acht Stunden als Taxichauffeur unterwegs, das bringt zusätzlich rund siebenhundert. Das Wichtigste für Solowjow ist aber, dass er dieses Geld selbständig verdient. Als Taxifahrer habe er sich zum ersten Mal als Mann gefühlt, so der Priester. Nicht in sexueller Hinsicht – er habe eine männliche Kraft in sich gespürt, die es ihm ermögliche, nicht in der Lüge zu leben.